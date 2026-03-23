Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн: куди йде зерно

кукурудза
Експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн / Freepik

В Україні розпочалася активна фаза укладання форвардних угод на кукурудзу майбутнього врожаю. Експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомили аналітики Spike Brokers.

Наразі вже законтрактовано близько 30 тисяч тонн зерна. У напрямку західного кордону (FCA Чоп) угоди фіксуються за ціною 188–190 €/т із термінами поставки з листопада 2026 року по травень 2027 року.

Що стосується портових елеваторів Великої Одеси, то тут контракти на майбутній врожай укладаються на рівні 210 $/т на умовах CPT.

Порівняння цін 

Ціни на кукурудзу поточного врожаю залишаються дещо вищими за майбутні контракти й коливаються в межах 212–215 $/т. Ринок демонструє стабільність, попри очікування нового сезону.

Повідомляється, що трейдери уважно стежать за балансом між внутрішніми залишками та темпами експорту, щоб сформувати оптимальну цінову стратегію на другу половину 2026 року.

Динаміка експорту 

Станом на 19 березня обсяг експорту кукурудзи вже перевищив 1,8 млн тонн. Аналіз відвантажень свідчить про високу концентрацію постачань на ринках, що чутливо реагують на зміну цін.

Близько третини всього експортного обсягу було спрямовано до Туреччини. Також значні партії української кукурудзи отримали Італія, Нідерланди та Іспанія, які залишаються ключовими партнерами в європейському напрямку.

Нагадаємо, в Україні темпи експорту кукурудзи відстають від минулого року: за 24 дні листопада експортовано лише 1,26 млн т (проти 2,3 млн т торік), а з початку сезону 2025/26 – 3,12 млн т (порівняно з 6,98 млн т торік).

Автор:
Тетяна Бесараб