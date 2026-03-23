Експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн: куди йде зерно

В Україні розпочалася активна фаза укладання форвардних угод на кукурудзу майбутнього врожаю. Експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомили аналітики Spike Brokers.

Наразі вже законтрактовано близько 30 тисяч тонн зерна. У напрямку західного кордону (FCA Чоп) угоди фіксуються за ціною 188–190 €/т із термінами поставки з листопада 2026 року по травень 2027 року.

Що стосується портових елеваторів Великої Одеси, то тут контракти на майбутній врожай укладаються на рівні 210 $/т на умовах CPT.

Порівняння цін

Ціни на кукурудзу поточного врожаю залишаються дещо вищими за майбутні контракти й коливаються в межах 212–215 $/т. Ринок демонструє стабільність, попри очікування нового сезону.

Повідомляється, що трейдери уважно стежать за балансом між внутрішніми залишками та темпами експорту, щоб сформувати оптимальну цінову стратегію на другу половину 2026 року.

Динаміка експорту

Станом на 19 березня обсяг експорту кукурудзи вже перевищив 1,8 млн тонн. Аналіз відвантажень свідчить про високу концентрацію постачань на ринках, що чутливо реагують на зміну цін.

Близько третини всього експортного обсягу було спрямовано до Туреччини. Також значні партії української кукурудзи отримали Італія, Нідерланди та Іспанія, які залишаються ключовими партнерами в європейському напрямку.

Нагадаємо, в Україні темпи експорту кукурудзи відстають від минулого року: за 24 дні листопада експортовано лише 1,26 млн т (проти 2,3 млн т торік), а з початку сезону 2025/26 – 3,12 млн т (порівняно з 6,98 млн т торік).