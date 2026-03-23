Экспорт кукурузы в марте превысил 1,8 млн. тонн: куда идет зерно

В Украине началась активная фаза заключения форвардных соглашений по кукурузе будущего урожая. Экспорт кукурузы в марте превысил 1,8 млн. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили аналитики Spike Brokers.

В настоящее время уже законтрактовано около 30 тысяч тонн зерна. В направлении западной границы (FCA Чоп) сделки фиксируются по цене 188–190 €/т со сроками поставки с ноября 2026 по май 2027 года.

Что касается портовых элеваторов Большой Одессы, то здесь контракты на будущий урожай заключаются на уровне $210/т на условиях CPT.

Сравнение цен

Цены на кукурузу текущего урожая остаются несколько выше будущих контрактов и колеблются в пределах 212–215 $/т. Рынок показывает стабильность, несмотря на ожидания нового сезона.

Трейдеры внимательно следят за балансом между внутренними остатками и темпами экспорта с тем, чтобы сформировать оптимальную ценовую стратегию на вторую половину 2026 года.

Динамика экспорта

По состоянию на 19 марта объем экспорта кукурузы уже превысил 1,8 млн. тонн. Анализ отгрузок свидетельствует о высокой концентрации поставок на рынках, чувствительно реагирующих на изменение цен.

Около трети всего экспортного объема было направлено в Турцию. Также значительные партии украинской кукурузы получили Италия, Нидерланды и Испания, остающиеся ключевыми партнерами в европейском направлении.

Напомним, в Украине темпы экспорта кукурузы отстают с прошлого года: за 24 дня ноября экспортировано только 1,26 млн т (против 2,3 млн т в прошлом году), а с начала сезона 2025/26 – 3,12 млн т (по сравнению с 6,98 млн т в прошлом году).