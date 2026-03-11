Самые богатые люди планеты: кто возглавляет рейтинги мира и Украины

В 2026 году доминирование миллиардеров в мире стало рекордным. В список этого года Forbes попали 3428 человек — на 400 больше, чем в 2025 году. Общее состояние класса миллиардеров выросло на 4 триллиона долларов и теперь составляет 20,1 триллиона долларов, а среднее состояние одного миллиардера достигло 5,8 миллиарда долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Forbes .

Больше всего богатства сосредоточено в США, где проживают 15 из 20 самых богатых людей мира. Лидером рейтинга остается Илон Маск, состояние которого оценивается в 839 миллиардов долларов, что делает его самым близким к статусу триллионера. Он более чем втрое богаче своих ближайших конкурентов — Ларри Пейджа (257 млрд) и Сергея Брина (237 млрд).

Рекордное количество миллиардеров объединяет "Клуб 100 миллиардов долларов" — теперь в нем 12-значное состояние набрали пятеро новых лиц, в том числе криптовалютный предприниматель Чанпен Чжао (110 млрд). Еще одним заметным новичком стал Дональд Трамп, чье состояние теперь оценивают в 6,5 млрд долларов.

Сектор искусственного интеллекта создает новое состояние быстрее, чем любая технология к нему: 86 миллиардеров обязаны AI, а половина из них получила статус миллиардера в течение последних 12 месяцев. Среди новичков в возрасте до 30 лет – основатель стартапа Mercor Сурья Мидха (22 года, 10 млрд) и бывшая балерина и выпускница MIT Лауна Лопес Лара (29 лет). Самой молодой миллиардершей стала Амели Фойгт Трежес (20 лет) из Бразилии.

Средний возраст миллиардера сейчас 65 лет, а самым старшим является американский страховой магнат Джордж Джозеф (104 года). В списке представлено 3428 миллиардеров из 80 стран, больше всего - в США (989), Китае (610) и Индии (229). Женщины составляют 14% рейтинга, включая 481 человека.

За год 80% миллиардеров сохранили или увеличили свое состояние, а 89 человек выбыли из списка из-за финансовых трудностей или смерти. Forbes оценивал состояние по состоянию на 1 марта 2026 года, учитывая акции, недвижимость, яхты, самолеты и другие активы.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец 2026 года

Самым богатым украинцем в нынешнем рейтинге Forbes остается Ринат Ахметов — 77-е место в мире с состоянием $7,8 млрд. Несмотря на значительные убытки, которые понесли его компании "Метинвест" и ДТЭК из-за российской агрессии, Ахметов публично заявил о намерении оставаться в Украине.

Forbes отмечает, что его предприятия передали украинской армии помощи на $150 млн и произвели около 200 000 бронежилетов.

Второе место среди украинцев занял Виктор Пинчук (1504 место в мире, $2,8 млрд) — основатель "Интерпайпа" и владелец медиагруппы Starlight Media.

Третьим стал Влад Яценко (1913 место, $2,2 млрд), соучредитель и технический директор британского необанка Revolut, который в ноябре 2025 года оценивался частными инвесторами в $75 млрд. В 2025 году Revolut пытался начать деятельность в Украине без украинской лицензии, но Национальный.

В список также входят пятый президент Украины Петр Порошенко, сохранивший место в рейтинге, несмотря на закрытие двух заводов кондитерской компании "Рошен" из-за войны. Его состояние составляет 1,5 млрд.

Замыкают украинский рейтинг: Андрей Веревский (агрохолдинг Kernel), Вадим Новинский (Smart Holding) и Константин Жеваго (Ferrexpo), каждый с состоянием в $1,2 млрд.