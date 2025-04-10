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Миллиардеры разбогатели на $304 млрд в день: фондовые рынки резко взлетели после приостановки пошлин Трампом
В течение 9 апреля 500 самых богатых людей мира увеличили свое состояние на рекордные $304 миллиарда — это самый однодневный прирост в истории.
Об этом пишет Bloomberg.
Причиной такого скачка стал внезапный рост глобальных фондовых рынков после заявления президента США Дональда Трампа о приостановлении новых пошлин для части торговых партнеров.
Накануне Трамп заявил, что позволил использовать 90-дневную паузу на введение США новых пошлин на иностранные товары, кроме китайских, потому что "люди разнервничались".
Индекс S&P 500 показал наибольший дневной рост со времен финансового кризиса 2008 года, а Nasdaq Composite — больше чем за 24 года. Это компенсировало предыдущие глубокие потери, произошедшие из-за объявления масштабных тарифов на прошлой неделе.
Маск, Цукерберг и Хуанг разбогатели на миллиарды
Среди главных бенефициаров резкого роста рынков – генеральный директор Tesla Илон Маск, который увеличил свое состояние на $36 млрд благодаря росту акций компании на 23%.
Марк Цукерберг (Meta Platforms) заработал почти $26 млрд, а Дженсен Хуанг из Nvidia – $15,5 млрд, когда стоимость акций его компании выросла на 19%.
Наивысший прирост в процентном измерении продемонстрировал Эрнест Гарсия III, CEO Carvana: его состояние выросло на 25%, или $1,4 млрд, благодаря росту акций компании.
Рост продолжился и в четверг в Азии. Масайоси Сон (SoftBank Group) увеличил капитал на $1,7 млрд, а Чжоу Цюньфей, вторая самая богатая женщина Китая, нарастила свои активы на 14,3% до $9,5 млрд.
Также значительно разбогатели Тадаши Янаи (Uniqlo), получивший $3,5 млрд и поднявший свое состояние до $47 млрд, и Чжан Конгюань (Huali Industrial Group), чей капитал вырос на 12,9%, до $8 млрд.
Новый рекорд превзошел предыдущий максимум в $233 млрд, зафиксированный в марте 2022 года после первого за годы повышения ставки ФРС, сопровождавшегося оптимистичными прогнозами для экономики США.
В начале апреля из-за пошлин Трампа самые богатые люди мира потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков.