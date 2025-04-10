Мільярдери розбагатіли на $304 млрд за день: фондові ринки різко злетіли після призупинення мит Трампом

Протягом 9 квітня 500 найбагатших людей світу збільшили свої статки на рекордні $304 мільярди — це найбільший одноденний приріст в історії.

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Про це пише Bloomberg.

Причиною такого стрибка стало раптове зростання глобальних фондових ринків після заяви президента США Дональда Трампа про призупинення нових мит для частини торгових партнерів.

Напередодні Трамп заявив, що дозволив використати 90-денну паузу на введення США нових мит на іноземні товари, окрім китайських, тому що "люди рознервувалися".

Індекс S&P 500 показав найбільше денне зростання з часів фінансової кризи 2008 року, а Nasdaq Composite — найбільше за понад 24 роки. Це компенсувало попередні глибокі втрати, які сталися через оголошення масштабних тарифів минулого тижня.

Маск, Цукерберг і Хуанг розбагатіли на мільярди

Серед головних бенефіціарів різкого зростання ринків — генеральний директор Tesla Ілон Маск, який збільшив своє багатство на $36 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 23%.

Марк Цукерберг (Meta Platforms) заробив майже $26 млрд, а Дженсен Хуанг з Nvidia — $15,5 млрд, коли вартість акцій його компанії зросла на 19%.

Найвищий приріст у відсотковому вимірі продемонстрував Ернест Гарсія III, CEO Carvana: його статки зросли на 25%, або $1,4 млрд, завдяки зростанню акцій компанії.

Зростання продовжилося і в четвер в Азії. Масайосі Сон (SoftBank Group) збільшив капітал на $1,7 млрд, а Чжоу Цюньфей, друга найбагатша жінка Китаю, наростила свої активи на 14,3%, до $9,5 млрд.

Також значно розбагатіли Тадаші Янаї (Uniqlo), який отримав $3,5 млрд і підняв свої статки до $47 млрд, та Чжан Конгюань (Huali Industrial Group), чий капітал зріс на 12,9%, до $8 млрд.

Новий рекорд перевершив попередній максимум у $233 млрд, зафіксований у березні 2022 року після першого за роки підвищення ставки ФРС, яке супроводжувалося оптимістичними прогнозами для економіки США.

На початку квітня через мита Трампа найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів через падіння світових ринків.



