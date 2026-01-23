Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,40

43,31

EUR

50,95

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый рекорд: состояние Илона Маска пересекло отметку в $788 миллиардов

Илон Маск
Илон Маск / Shutterstock

Илон Маск установил новый мировой рекорд: состояние миллиардера взлетело до беспрецедентных $788 миллиардов. Акции Tesla пошли вверх благодаря анонсам бизнесмена о роботизированном такси.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Forbes.

По данным Forbes, за последний торговый день миллиардер прибавил к своим активам еще $13 миллиардов, а акции Tesla выросли более чем на 4%.

Этот скачок позволил ему превзойти собственный предыдущий рекорд в $780 млрд, установленный всего неделю назад.

Давос и будущее роботакси

Причиной финансового триумфа стало выступление Маска на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Инвесторы мгновенно отреагировали на его заявление о том, что парк беспилотных такси Tesla станет "чрезвычайно распространенным" по всей территории США уже к концу 2026 года.

Маск подчеркнул, что после успешного запуска автопарка в Остине (июнь 2025 года) технология готова к масштабированию. Оптимизм основателя Tesla спровоцировал стремительное ралли акций компании, что и обеспечило миллиардеру рекордную прибыль.

Кто дышит в спину

Согласно последним оценкам Forbes, Илон Маск пока опережает ближайших конкурентов с огромным отрывом. Примечательно, что состав первой тройки Forbes существенно изменился за последние месяцы:

  • 1 место: Илон Маск - $788,1 млрд ;
  • 2 место: Ларри Пейдж (сооснователь Google) - $270,4 млрд ;
  • 3 место: Сергей Брин (соучредитель Google) - $249,5 млрд .

Ранее привычные лидеры рейтинга несколько уступили позиции: Джефф Безос занимает 4 место ($245,5 млрд), а замыкают первую шестерку Ларри Эллисон и Марк Цукерберг.

Несмотря на их успехи, капитал Маска почти в три раза превышает состояние его ближайшего преследователя.

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, затем уступил первое место в рейтинге Bloomberg основателю Amazon Джеффу Безосу, а в прошлом году вернул этот титул.

В декабре 2025 года Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 600 млрд долларов. Он установил мировой рекорд и приближается к отметке в 1 триллион долларов.

Автор:
Татьяна Бессараб