Новый рекорд: состояние Илона Маска пересекло отметку в $788 миллиардов

Илон Маск установил новый мировой рекорд: состояние миллиардера взлетело до беспрецедентных $788 миллиардов. Акции Tesla пошли вверх благодаря анонсам бизнесмена о роботизированном такси.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Forbes.

По данным Forbes, за последний торговый день миллиардер прибавил к своим активам еще $13 миллиардов, а акции Tesla выросли более чем на 4%.

Этот скачок позволил ему превзойти собственный предыдущий рекорд в $780 млрд, установленный всего неделю назад.

Давос и будущее роботакси

Причиной финансового триумфа стало выступление Маска на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Инвесторы мгновенно отреагировали на его заявление о том, что парк беспилотных такси Tesla станет "чрезвычайно распространенным" по всей территории США уже к концу 2026 года.

Маск подчеркнул, что после успешного запуска автопарка в Остине (июнь 2025 года) технология готова к масштабированию. Оптимизм основателя Tesla спровоцировал стремительное ралли акций компании, что и обеспечило миллиардеру рекордную прибыль.

Кто дышит в спину

Согласно последним оценкам Forbes, Илон Маск пока опережает ближайших конкурентов с огромным отрывом. Примечательно, что состав первой тройки Forbes существенно изменился за последние месяцы:

1 место: Илон Маск - $788,1 млрд ;

Илон Маск - ; 2 место: Ларри Пейдж (сооснователь Google) - $270,4 млрд ;

Ларри Пейдж (сооснователь Google) - ; 3 место: Сергей Брин (соучредитель Google) - $249,5 млрд .

Ранее привычные лидеры рейтинга несколько уступили позиции: Джефф Безос занимает 4 место ($245,5 млрд), а замыкают первую шестерку Ларри Эллисон и Марк Цукерберг.

Несмотря на их успехи, капитал Маска почти в три раза превышает состояние его ближайшего преследователя.

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, затем уступил первое место в рейтинге Bloomberg основателю Amazon Джеффу Безосу, а в прошлом году вернул этот титул.

В декабре 2025 года Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 600 млрд долларов. Он установил мировой рекорд и приближается к отметке в 1 триллион долларов.