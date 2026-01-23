Новий рекорд: статки Ілона Маска перетнули позначку в $788 мільярдів

Ілон Маск встановив новий світовий рекорд: статки мільярдера злетіли до безпрецедентних $788 мільярдів. Акції Tesla пішли вгору завдяки анонсам бізнесмена про роботизоване таксі.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Forbes.

За даними Forbes, за останній торговий день мільярдер додав до своїх активів ще $13 мільярдів, а акції Tesla зросли більш ніж на 4%.

Цей стрибок дозволив йому перевершити власний попередній рекорд у $780 млрд, встановлений лише тиждень тому.

Давос та майбутнє роботаксі

Причиною фінансового тріумфу став виступ Маска на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Інвестори миттєво відреагували на його заяву про те, що парк безпілотних таксі Tesla стане "надзвичайно поширеним" по всій території США вже до кінця 2026 року.

Маск підкреслив, що після успішного запуску автопарку в Остіні (червень 2025 року), технологія готова до масштабування. Оптимізм засновника Tesla спровокував стрімке ралі акцій компанії, що й забезпечило мільярдеру рекордний прибуток.

Хто дихає у спину

Згідно з останніми оцінками Forbes, Ілон Маск наразі випереджає найближчих конкурентів із величезним відривом. Цікаво, що склад першої трійки Forbes суттєво змінився за останні місяці:

1 місце: Ілон Маск — $788,1 млрд ;

Ілон Маск — ; 2 місце: Ларрі Пейдж (співзасновник Google) — $270,4 млрд ;

Ларрі Пейдж (співзасновник Google) — ; 3 місце: Сергій Брін (співзасновник Google) — $249,5 млрд.

Раніше звичні лідери рейтингу дещо поступилися позиціями: Джефф Безос наразі посідає 4 місце ($245,5 млрд), а замикають першу шістку Ларрі Еллісон та Марк Цукерберг.

Попри їхні успіхи, капітал Маска наразі майже втричі перевищує статки його найближчого переслідувача.

Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у світі в 2021 році, потім поступився першим місцем у рейтингу Bloomberg засновнику Amazon Джеффу Безосу, а минулого року повернув цей титул.

В грудні 2025 року Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 600 млрд доларів. Він встановив світовий рекорд та наближається до позначки в 1 трильйон доларів.