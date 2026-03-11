Найбагатші люди планети: хто очолює рейтинги світу та України

У 2026 році домінування мільярдерів у світі стало рекордним. До цьогорічного списку Forbes потрапили 3428 осіб — на 400 більше, ніж у 2025 році. Загальний статок класу мільярдерів зріс на 4 трильйони доларів і тепер становить 20,1 трильйона доларів, а середній статок одного мільярдера досяг 5,8 мільярда доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Forbes.

Найбільше багатства зосереджено у США, де проживають 15 із 20 найбагатших людей світу. Лідером рейтингу залишається Ілон Маск, статки якого оцінюють у 839 мільярдів доларів, що робить його найближчим до статусу трильйонера. Він більш ніж утричі багатший за своїх найближчих конкурентів — Ларрі Пейджа (257 млрд) та Сергія Бріна (237 млрд).

Рекордну кількість мільярдерів об’єднує "Клуб 100 мільярдів доларів" — тепер у ньому 12-значних статків набрали п’ятеро нових осіб, зокрема криптовалютний підприємець Чанпен Чжао (110 млрд). Ще одним помітним новачком став Дональд Трамп, чий статок тепер оцінюють у 6,5 млрд доларів.

Сектор штучного інтелекту створює нові статки швидше, ніж будь-яка технологія до нього: 86 мільярдерів завдячують AI, а половина з них отримала статус мільярдера протягом останніх 12 місяців. Серед новачків у віці до 30 років — засновник стартапу Mercor Сурья Мідха (22 роки, 10 млрд) та колишня балерина і випускниця MIT Лауна Лопес Лара (29 років). Наймолодшою мільярдеркою стала Амелі Фойгт Трежес (20 років) із Бразилії.

Середній вік мільярдера зараз 65 років, а найстаршим є американський страховий магнат Джордж Джозеф (104 роки). У списку представлено 3428 мільярдерів із 80 країн, найбільше — у США (989), Китаї (610) та Індії (229). Жінки складають 14% рейтингу, включно з 481 особою.

За рік 80% мільярдерів зберегли або збільшили свій статок, а 89 осіб вибули зі списку через фінансові труднощі або смерть. Forbes оцінював статки станом на 1 березня 2026 року, враховуючи акції, нерухомість, яхти, літаки та інші активи.

Рінат Ахметов – найбагатший українець 2026 року

Найбагатшим українцем у цьогорічному рейтингу Forbes залишається Рінат Ахметов — 77-ме місце у світі зі статком $7,8 млрд. Попри значні збитки, яких зазнали його компанії "Метінвест" і ДТЕК через російську агресію, Ахметов публічно заявив про намір залишатися в Україні.

Forbes відзначає, що його підприємства передали українській армії допомоги на $150 млн та виготовили близько 200 000 бронежилетів.

Друге місце серед українців посів Віктор Пінчук (1504-те місце у світі, $2,8 млрд) — засновник "Інтерпайпу" та власник медіагрупи Starlight Media.

Третім став Влад Яценко (1913-те місце, $2,2 млрд), співзасновник і технічний директор британського необанку Revolut, який у листопаді 2025 року оцінювався приватними інвесторами у $75 млрд. У 2025 році Revolut намагався розпочати діяльність в Україні без української ліцензії, але Національний банк не дозволив цього.

До списку також входять п’ятий президент України Петро Порошенко, який зберіг місце у рейтингу, попри закриття двох заводів кондитерської компанії "Рошен" через війну. Його статки становлять 1,5 млрд.

Замикають український рейтинг: Андрій Веревський (агрохолдинг Kernel), Вадим Новинський (Smart Holding) та Костянтин Жеваго (Ferrexpo), кожен зі статком $1,2 млрд.