Найбільша угода в історії: Рінат Ахметов купив квартиру в Монако за рекордні 550 мільйонів доларів

Мільярдер Рінат Ахметов, найбагатша людина України, придбав величезну п'ятиповерхову розкішну квартиру в найпрестижнішому новому житловому комплексі Монако за вражаючі 471 мільйон євро (554 мільйони доларів). Це одна з найбільших угод в історії продажу житлової нерухомості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про нерухомість

За такі гроші український підприємець купив 21-кімнатну розкішну п'ятиповерхову квартиру в найпрестижнішому новому житловому комплексі Монако на першій береговій лінії в районі Маретерра.

Район Маретерра у 2024 році. Фотограф: Xavier Duvot/Hans Lucas/Reuters

Квартира знаходиться у флагманській будівлі "Le Renzo". Її площа становить близько 2500 квадратних метрів, не рахуючи балконів і терас з видом на Середземне море. У ній є басейн, джакузі і як мінімум вісім місць для паркування.

Житловий комплекс Mareterra будувався понад десять років і включає 114 розкішних вілл, таунхаусів та апартаментів, розташованих навколо садів, гавані та громадської набережної.

Угода відбулася ще у 2024 році, але пресі стало відомо про неї із документів лише зараз. Холдингова компанія Ахметова SCM підтвердила факт придбання нерухомості у цьому комплексі, хоча й відмовилася надати подробиці.

Нерухомість Ахметова

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg ,статки Ахметова становлять понад 7 мільярдів доларів.

Ахметов також був пов'язаний з низкою інших придбань надзвичайно елітної нерухомості в минулому, включаючи купівлю у 2019 році історичної вілли Les Cèdres на Французькій Рив'єрі за 200 мільйонів євро.

У 2011 році Ахметов також придбав пентхаус у престижному лондонському комплексі One Hyde Park навпроти універмагу Harrods у Найтсбріджі.

Рінат Ахметов – найбагатший українець 2026 року

До цьогорічного списку мільярдерів від Forbes потрапили 3428 осіб — на 400 більше, ніж у 2025 році. Загальний статок класу мільярдерів зріс на 4 трильйони доларів і тепер становить 20,1 трильйона доларів, а середній статок одного мільярдера досяг 5,8 мільярда доларів.

Найбагатшим українцем у цьогорічному рейтингу Forbes залишається Рінат Ахметов — 77-ме місце у світі зі статком $7,8 млрд. Попри значні збитки, яких зазнали його компанії "Метінвест" і ДТЕК через російську агресію, Ахметов публічно заявив про намір залишатися в Україні.

Forbes відзначає, що його підприємства передали українській армії допомоги на $150 млн та виготовили близько 200 000 бронежилетів.

Крім того, серед українських компаній найбільший прибуток продемонструвала компанія "Д.Трейдінг" з річним доходом понад 292 млрд грн. Вона входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії.