Чотири нові мільярдери щотижня: статки олігархів у 2024 році зростали на $5,7 млрд щодня

У 2024 році статки мільярдерів зросли на 2 трлн дол., що еквівалентно 5,7 млрд дол. на день — це в три рази більше, ніж торік. Щотижня на глобальній арені з’являлося майже чотири нових мільярдери.

Про це йдеться у пресрелізі міжнародного об’єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.

Водночас, кількість людей, що живуть у бідності, залишалася майже незмінною з 1990 року, згідно з даними Світового банку.

Кількість мільярдерів у 2024 році

У 2024 році кількість мільярдерів зросла до 2769, порівняно з 2565 у 2023 році.

Їхній сукупний статок збільшився з 13 до 15 трильйонів доларів всього за 12 місяців, що стало другим за величиною щорічним приростом з початку обліку.

Статок десяти найбагатших людей планети збільшувався в середньому на майже 100 мільйонів доларів щодня — навіть у разі втрати 99% своїх статків за одну ніч, вони б усе одно залишилися мільярдерами.

Минулого року організація Oxfam прогнозувала, що перший трильйонер з’явиться протягом наступних десяти років. Однак завдяки прискореному зростанню багатства серед мільярдерів цей прогноз значно змінився: нині світ може побачити не одного, а щонайменше п’ять трильйонерів у цей період.

Зростаюча концентрація багатства є наслідком монополістичної концентрації влади, коли мільярдери дедалі більше впливають на економіку і громадську думку, встановлюючи свої правила гри в багатьох сферах життя.

Більшість статків мільярдерів — успадковані

Доповідь підкреслює, що значна частина багатства мільярдерів є результатом спадщини, монополій та сімейних зв’язків, а не їхньої власної праці.

60% багатства належить мільярдерам через спадщину або старі економічні структури, що накопичують багатство поколіннями. Незаслужене багатство і колоніалізм сприяють сучасній економічній нерівності.

За даними Oxfam, 36% статків мільярдерів успадковані, а протягом наступних 20-30 років понад 1000 мільярдерів передадуть спадкоємцям понад 5,2 трильйона доларів, поглиблюючи нерівність.

Про колоніалізм та нерівність

Зазначається, що багато супербагатих, особливо в Європі, значну частину свого багатства отримали завдяки історичному колоніалізму та експлуатації бідніших країн.

Сучасний колоніалізм полягає в тому, що величезні суми грошей з Глобального Півдня продовжують надходити до багатих країн Півночі.

У 2023 році 1% найбагатших у США, Великій Британії та Франції отримував 30 мільйонів доларів на годину через фінансову систему.

Наголошується, що північні країни контролюють 69% світового багатства, 77% багатства мільярдерів і є домом для 68% мільярдерів, хоча їхнє населення складає лише 21% від світового.

Країни з низьким і середнім рівнем доходу витрачають у середньому майже половину своїх національних бюджетів на виплату боргів, часто багатим кредиторам у Нью-Йорку та Лондоні.

Oxfam закликає уряди діяти швидко, щоб зменшити нерівність і покласти край надзвичайному багатству.

Щоб припинити надмірне багатство, потрібно оподатковувати найбагатших. ООН має створити нову податкову конвенцію, яка забезпечить справедливий внесок від найбагатших осіб та корпорацій, а податкові гавані повинні бути ліквідовані. Також необхідно впровадити податок на спадщину, зазначається в доповіді.

Нагадаємо, що зростаюча нерівність у багатстві в деяких країнах спричиняє заклики до найбагатших громадян нести більший податковий тягар, оскільки державні фінанси намагаються впоратися зі старінням населення, величезними потребами у фінансуванні для зміни клімату та заборгованістю внаслідок пандемії COVID-19.