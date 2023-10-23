У ЄС оцінили потенційний прибуток від світового податку на мільярдерів

Податкова обсерваторія ЄС заявила, що урядам слід запровадити глобальний мінімальний податок на мільярдерів і таким чином відкрити новий фронт у міжнародній боротьбі з ухиленням від сплати зборів. Про це пише Reuters.

Як зазначає агентство, зростаюча нерівність у багатстві в деяких країнах спричиняє заклики до найбагатших громадян нести більший податковий тягар, оскільки державні фінанси намагаються впоратися зі старінням населення, величезними потребами у фінансуванні для зміни клімату та заборгованістю внаслідок пандемії COVID-19.

Хоча скоординований міжнародний поштовх до оподаткування мільярдерів може зайняти роки, Обсерваторія вказала на успіх урядів у всьому, крім припинення банківської таємниці та зменшення можливостей транснаціональних корпорацій переміщувати прибутки в країни з низькими податками.

За даними відомства, автоматичний обмін інформацією про рахунки, запущений у 2018 році, втричі зменшив кількість статків, які зберігаються в офшорних податкових гаванях.

Угода 2021 року між 140 країнами обмежила можливості транснаціональних корпорацій зменшувати податки, реєструючи прибуток у країнах з низьким рівнем оподаткування, встановивши глобальну мінімальну ставку корпоративного оподаткування з наступного року в 15%.

"Логічним наступним кроком є застосування цієї логіки до мільярдерів, а не лише до транснаціональних компаній", – сказав директор Обсерваторії Габріель Зукман.

Він додав, що за відсутності широкого міжнародного поштовху до мінімального податку на мільярдерів, "коаліція охочих країн" може в односторонньому порядку лідирувати в цьому питанні.

Податок на мільярдерів: про які суми йдеться?

За даними дослідницької групи Паризької школи економіки, у разі стягнення податку на мільярдерів, він може приносити 250 млрд доларів на рік. Ця сума еквівалентна лише 2% від майже 13 трлн доларів, якими володіють 2700 мільярдерів у всьому світі.

Зазначається, що наразі ефективний особистий податок мільярдерів часто набагато менший, ніж той, який платять інші платники податків зі більш скромними прибутками, тому що перші можуть зберігати статки в підставних компаніях, захищаючи їх від податку на прибуток.

І хоч кінець банківської таємниці та корпоративного мінімального податку поклали кінець десятиліттям конкуренції між країнами щодо податкових ставок,досі залишається багато можливостей для зменшення податкових рахунків.

Зокрема, багатії все частіше зберігають свої статки в нерухомості замість офшорів, тоді як компанії можуть використовувати лазівки в мінімальному корпоративному податку в розмірі 15%.

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