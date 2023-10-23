В ЕС оценили потенциальную прибыль от мирового налога на миллиардеров

Налоговая обсерватория ЕС заявила, что правительству следует ввести глобальный минимальный налог на миллиардеров и таким образом открыть новый фронт в международной борьбе с уклонением от уплаты сборов. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, растущее неравенство в богатстве в некоторых странах вызывает призывы к богатейшим гражданам нести большее налоговое бремя, поскольку государственные финансы пытаются справиться со старением населения, огромными потребностями в финансировании для изменения климата и задолженностью вследствие пандемии COVID-19.

Хотя скоординированный международный толчок к налогообложению миллиардеров может занять годы, Обсерватория на успех правительств во всем, кроме прекращения банковской тайны и уменьшения возможностей транснациональных корпораций перемещать доходы в страны с низкими налогами.

По данным ведомства, автоматический обмен информацией о счетах, запущенный в 2018 году, втрое уменьшил количество доходов, хранящихся в оффшорных налоговых гаванях.

Соглашение 2021 года между 140 странами ограничило возможности транснациональных корпораций уменьшать налоги, регистрируя прибыль в странах с низким уровнем налогообложения, установив глобальную минимальную ставку корпоративного налогообложения со следующего года в 15%.

"Логическим следующим шагом является применение этой логики к миллиардерам, а не только к транснациональным компаниям", – сказал директор Обсерватории Габриэль Зукман.

Он добавил, что при отсутствии широкого международного толчка к минимальному налогу на миллиардеров, "коалиция желающих стран" может в одностороннем порядке лидировать в этом вопросе.

Налог на миллиардеров: о каких суммах идет речь?

По данным исследовательской группы Парижской школы экономики, в случае взимания налога на миллиардеров он может приносить 250 млрд долларов в год. Эта сумма эквивалентна лишь 2% от почти 13 трлн долларов, которыми владеют 2700 миллиардеров во всем мире.

Отмечается, что в настоящее время эффективный личный налог миллиардеров зачастую намного меньше, чем тот, который платят другие налогоплательщики с более скромными доходами, так как первые могут сохранять состояние в подставных компаниях, защищая их от налога на прибыль.

И хотя конец банковской тайны и корпоративного минимального налога положили конец десятилетиям конкуренции между странами по поводу налоговых ставок, до сих пор остается много возможностей для уменьшения налоговых счетов.

В частности, богачи все чаще сохраняют свое состояние в недвижимости вместо оффшоров, тогда как компании могут использовать лазейки в минимальном корпоративном налоге в размере 15%.

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