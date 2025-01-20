Четыре новых миллиардера еженедельно: состояние олигархов в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно

В 2024 году состояние миллиардеров выросло на 2 трлн долл., что эквивалентно 5,7 млрд дол. в день – это в три раза больше, чем в прошлом. Еженедельно на глобальной арене появлялось почти четыре новых миллиардера.

Об этом говорится в пресс-релизе международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam.

В то же время, количество людей, живущих в бедности, оставалось почти неизменным с 1990 года, согласно данным Всемирного банка.

Количество миллиардеров в 2024 году

В 2024 году количество миллиардеров возросло до 2769 по сравнению с 2565 в 2023 году.

Их совокупное состояние увеличилось с 13 до 15 триллионов долларов всего за 12 месяцев, что стало вторым по величине ежегодным приростом с начала учета.

Состояние десяти самых богатых людей планеты увеличивалось в среднем почти на 100 миллионов долларов ежедневно — даже в случае потери 99% своего состояния за одну ночь, они все равно остались бы миллиардерами.

В прошлом году организация Oxfam прогнозировала, что первый триллионер появится в течение следующих десяти лет. Однако благодаря ускоренному росту богатства среди миллиардеров этот прогноз значительно изменился: в настоящее время мир может увидеть не одного, а не менее пяти триллионов в этот период.

Растущая концентрация богатства есть следствие монополистической концентрации власти, когда миллиардеры все больше влияют на экономику и общественное мнение, устанавливая свои правила игры во многих сферах жизни.

Большинство состояния миллиардеров — унаследованы

Доклад подчеркивает, что значительная часть богатства миллиардеров — результат наследия, монополий и семейных связей, а не их собственного труда.

60% богатства принадлежит миллиардерам из-за наследства или старых экономических структур, накапливающих богатство поколениями. Незаслуженное богатство и колониализм способствуют современному экономическому неравенству.

По данным Oxfam, 36% состояния миллиардеров унаследованы, а в течение следующих 20-30 лет более 1000 миллиардеров передадут наследникам более 5,2 триллиона долларов, усугубляя неравенство.

О колониализме и неравенстве

Отмечается, что многие супербогатые, особенно в Европе, значительную часть своего богатства получили благодаря историческому колониализму и эксплуатации более бедных стран.

Современный колониализм состоит в том, что огромные суммы денег с Глобального Юга продолжают поступать в богатые страны Севера.

В 2023 году 1% самых богатых в США, Великобритании и Франции получал 30 миллионов долларов в час из-за финансовой системы.

Отмечается, что северные страны контролируют 69% мирового богатства, 77% богатства миллиардеров и являются домом для 68% миллиардеров, хотя их население составляет всего 21% мирового.

Страны с низким и средним уровнем дохода тратят в среднем около половины своих национальных бюджетов на выплату долгов, часто богатым кредиторам в Нью-Йорке и Лондоне.

Oxfam призывает правительства действовать быстро, чтобы снизить неравенство и положить конец чрезвычайному богатству.

Чтобы прекратить чрезмерное богатство, нужно облагать налогом богатейших. ООН должна создать новую налоговую конвенцию, которая обеспечит справедливый взнос от самых богатых лиц и корпораций, а налоговые гавани должны быть ликвидированы.

Напомним, что растущее неравенство в богатстве в некоторых странах вызывает призывы к богатейшим гражданам нести большее налоговое бремя, поскольку государственные финансы пытаются справиться со старением населения, огромными потребностями в финансировании для изменения климата и задолженностью вследствие пандемии COVID-19.