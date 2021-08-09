Що повинна зробити держава, щоб українці могли працювати та багатіти

Чим більші податки, тим більше коштів отримує бюджет. Це дуже спрощений підхід, який давно віджив своє. Все більше країн приходять до того, що менший податковий тягар лягає на підприємців, що вільніше їм дихати, тим більш прозоро працює бізнес і сплачує більше податків. Парадокс? Аж ніяк.

Останніми роками прогресивні політики, економісти, експерти з різних галузей намагаються дати відповідь на питання: як українцям стати багатшими? Як мати сильну і незалежну державу? Відповідь лежить на поверхні: потрібно дати українцям працювати і багатіти! Для цього потрібно, щоб у бізнесу та в економіці були кошти, які б швидше оберталися.

Всього цього можна досягти одним — кардинально знизивши податки. Візьмемо для прикладу податкове навантаження на оплату праці. Його зниження назріло давно. Адже наразі цей відсоток перевищує 40%, це вище, ніж у низці розвинених країн! Наприклад, США (із навантаженням 31,7%), Японії (32,6%), Британії (30,9%), Канаді (30,9%), Австралії (28,6%), Південній Кореї (22,6%), Ізраїлю (22,1%), Швейцарії (21,8%), Мексиці (20,4%), Новій Зеландії (18,1%), а також значній кількості країн, що розвиваються.

Додаючи до цього всі інші податки, які має сплатити бізнес та громадяни, маємо ситуацію, що бізнес не розвивається, гроші до України не йдуть. І головне — ми маємо колосальні показники ухилення від сплати податків. За підрахунками економістів, рівень тінізації заробітних плат складає 33-50%, що у грошовому еквіваленті означає від 60 до 230 млрд гривень щороку, від чого бюджет недоотримує від 24 до 94 млрд. При цьому в Україні значно нижчі зарплати, ніж у сусідніх країнах, що призводить до масового відтоку найкращих українців за кордон.

Ця проблематика останнім часом обговорюється в експертному колі із залученням представників профільних парламентських комітетів, урядовців, провідних бізнес-асоціацій.

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Разом ми виробили спільне бачення розв’язання проблеми надмірного навантаження на фонд заробітної плати. Потрібно провести реформу оподаткування заробітних плат: об'єднати ПДФО та ЄСВ і знизити сукупне навантаження на фонд оплати праці до 25% протягом кількох років. Це призведе до зростання зарплат та їхньої детінізації, вирівняє конкуренцію між білими підприємствами та тими, хто виплачує зарплати у конвертах, зменшить міграцію українських фахівців за кордон та призведе до зростання ВВП.

Проте варто зазначити, що саме лише зниження податкового тягаря з фонду зарплати — "для галочки", коли знижуємо тут, але заберемо гроші в бізнесу в іншому місці — не пройде. Для по-справжньому сміливого економічного прориву Україна потребує не "косметичних" точкових заходів, а системного зниження і спрощення оподаткування бізнесу.

Жодна реформа у нас не робиться без пошуку компенсаторів для бюджету. В даному випадку компенсаторами можуть виступати зниження загальнодержавних видатків, модифікація податків на землю, майно, рентних платежів тощо. При цьому, впроваджуючи реформи, мислити треба не тільки категоріями компенсаторів — мовляв, що ми отримаємо взамін просто зараз, знизивши податкове навантаження. Треба ставити стратегічні цілі і завдання, спрямовані на закладання міцного фундаменту економічного зростання на роки вперед.

І не треба з острахом дивитись на європейських сусідів і копіювати їхній шлях. У нас немає часу повторювати їхні помилки, і ми не настільки багаті, щоб мати великі податки. Тільки справжнє кардинальне зменшення податкового тягаря пожвавить економіку, залучить інвесторів, виведе гроші з тіні. Бізнес та люди почнуть багатіти, а згодом і держава стане сильною і незалежною.

Тому не шукайте компенсаторів, панове депутати, треба мислити сміливо і діяти по-державному — знижуйте податки! Дайте можливість українському бізнесу процвітати і розвиватися. Тоді і всій Україні буде добре.