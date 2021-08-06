50 минут назад

Украинцам придется платить дополнительный налог за свои необоснованные траты

Государственная налоговая служба сможет уточнять происхождение денег, направленных на приобретение ценных активов

Данил Гетманцев, Фото: скриншот видео Facebook/Danil Getmantsev Данил Гетманцев, Фото: скриншот видео Facebook/Danil Getmantsev
Данил Гетманцев, Фото: скриншот видео Facebook/Danil Getmantsev

Кабинет министров Украины готовит для внесения в Верховную Раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

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По его словам, документ предусматривает, что Государственная налоговая служба сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.

"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", — рассказал нардеп.

Нардеп добавил, что Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам.

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"Мы — часть мира, мы — открытая страна. И мы не сможем, даже если будем хотеть, поставить преграды на финансовой транспарентности, которая сейчас идет семимильными шагами по всему миру. Поэтому финансовые операции будут открытыми, расчеты наличностью будут уменьшаться", — подчеркнул депутат.

В связи с этим Гетманцев рекомендует воспользоваться налоговой амнистией.

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об однократном добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет.

Напомним, парламентом 15 июня был принят закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет". В обиходе — "закон о налоговой амнистии".

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