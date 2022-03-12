Генпрокуратура планує оголосити російську пропагандистку Симоньян у міжнародний розшук

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру головному редактору інформагентства “Росія сьогодні”, керівнику телеканалу Russia Today Маргариті Симоньян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

За її словами, Симоньян підозрюється у скоєнні низки злочинів проти України, а її процесуальний статус в Україні – підозрювана особа.

"Поспішаю вам повідомити, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Таким чином, український суд дозволив вас, Маргарите Семенівно, заарештувати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу", – написала Венедиктова у Facebook.

Генпрокурор зазначила, що підозрювана знаходиться на території РФ прокурори мають намір оголосити Симоньян у міжнародний розшук.

"На думку української прокуратури та посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції до України", – додала Венедиктова.

Раніше Галицький районний суд Львова вирішив заочно затримати радянського та російського кінорежисера та актора Микиту Міхалкова з метою доставки до суду для обрання запобіжного заходу.

Міхалков ще у 2018 році був внесений українським Міністерством культури до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, йому було заборонено в'їзд на територію України.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив внести до списку санкцій ще 160 росіян у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Під санкції потрапили зокрема олігархи, члени Ради Федерації Росії, а також банківський сектор Білорусі.