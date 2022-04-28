Німеччина готова підтримати відключення від SWIFT російського Сбербанку

Німеччина готова підтримати ініціативу щодо відключення російського Сбербанку від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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Німеччина дуже неохоче підтримувала ініціативи Польщі та країн Балтії поширити санкції на Сбербанк та виключити його з міжнародної системи обміну платіжними повідомленнями SWIFT.

Відповідно до джерел Bloomberg, Берлін був стурбований тим, що санкції проти Ощадбанку порушать операції, пов'язані з енергетикою. Але останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії і тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн раніше цього місяця заявила, що ЄС ще раз подивиться на російські банки, зокрема на Сбербанк, оскільки вони обговорюють шостий раунд санкцій.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на Сбербанк, на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є проблеми з енергетикою", — сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

США вже повністю запровадили санкції проти Сбербанку. Великобританія заборонила банку проводити платежі у фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. ЄС, разом із США та Великою Британією, також ввів санкції щодо генерального директора банку Германа Грефа.

Представник Міністерства фінансів Німеччини заявив, що, як завжди, вони не коментують окремі звіти, але санкції ЄС є результатом інтенсивних консультацій та спільних рішень усіх країн-членів ЄС.

Нагадаємо, раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що повне ембарго чи каральні тарифи на імпорт російської нафти та газу з боку країн-членів Європейського Союзу є недостатніми.

Деякі країни ЄС наполягають на шостому пакеті санкцій проти Росії, а Брюссель готує повну оцінку впливу заборони на нафту в рамках подальших заходів.

Зазначимо, Європа закупить нафту в ОАЕ для заміни російської сировини. Так, Французька компанія TotalEnergies попередньо зафрахтувала танкер з нафтою з Абу-Дабі для відвантаження на початку травня.