Германия готова поддержать отключение от SWIFT российского Сбербанка

Германия готова поддержать инициативу по отключению российского Сбербанка от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Германия очень неохотно поддерживала инициативы Польши и стран Балтии распространить санкции на Сбербанк и исключить его из международной системы обмена платежными сообщениями SWIFT.

Согласно источникам Bloomberg, Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка нарушат операции, связанные с энергетикой. Но в последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что ЕС еще раз посмотрит на российские банки, в том числе на Сбербанк, поскольку они обсуждают шестой раунд санкций.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно же, есть проблемы с энергетикой", — сказала она в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

США уже полностью ввели санкции против "Сбербанка". Великобритания запретила банку проводить платежи в фунтах стерлингов через свою финансовую систему. ЕС, наряду с США и Великобританией, также ввел санкции в отношении генерального директора банка Германа Грефа.

Представитель министерства финансов Германии заявил, что, как обычно, они не комментируют отдельные отчеты, но санкции ЕС являются результатом интенсивных консультаций и совместных решений всех стран-членов ЕС.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что полное эмбарго или карательные тарифы на импорт российской нефти и газа со стороны стран-членов Европейского Союза недостаточны.

Некоторые страны ЕС настаивают на шестом пакете санкций против России, а Брюссель готовит полную оценку воздействия запрета на нефть в рамках возможных дальнейших мер.

Отметим, Европа закупит нефть в ОАЭ для замены российского сырья. Так, Французская компания TotalEnergies предварительно зафрахтовала танкер с нефтью из Абу-Даби для отгрузки в начале мая.