- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Германия готова поддержать отключение от SWIFT российского Сбербанка
Германия готова поддержать инициативу по отключению российского Сбербанка от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Германия очень неохотно поддерживала инициативы Польши и стран Балтии распространить санкции на Сбербанк и исключить его из международной системы обмена платежными сообщениями SWIFT.
Согласно источникам Bloomberg, Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка нарушат операции, связанные с энергетикой. Но в последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что ЕС еще раз посмотрит на российские банки, в том числе на Сбербанк, поскольку они обсуждают шестой раунд санкций.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно же, есть проблемы с энергетикой", — сказала она в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
США уже полностью ввели санкции против "Сбербанка". Великобритания запретила банку проводить платежи в фунтах стерлингов через свою финансовую систему. ЕС, наряду с США и Великобританией, также ввел санкции в отношении генерального директора банка Германа Грефа.
Представитель министерства финансов Германии заявил, что, как обычно, они не комментируют отдельные отчеты, но санкции ЕС являются результатом интенсивных консультаций и совместных решений всех стран-членов ЕС.
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что полное эмбарго или карательные тарифы на импорт российской нефти и газа со стороны стран-членов Европейского Союза недостаточны.
Некоторые страны ЕС настаивают на шестом пакете санкций против России, а Брюссель готовит полную оценку воздействия запрета на нефть в рамках возможных дальнейших мер.
Отметим, Европа закупит нефть в ОАЭ для замены российского сырья. Так, Французская компания TotalEnergies предварительно зафрахтовала танкер с нефтью из Абу-Даби для отгрузки в начале мая.