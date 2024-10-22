Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине до 35 млрд евро

Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму до 35 миллиардов евро в рамках крупного кредита G7 за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Так, депутаты Европарламента дали разрешение на выделение Украине займа на сумму до €35 млрд, которое должно быть погашено будущими поступлениями от замороженных российских активов.

"Этим голосованием мы посылаем мощный сигнал – что мы используем доходы от российских замороженных активов в поддержку Украины и Россия как страна-агрессор должна заплатить – и заплатит", — заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Отмечается, что соответствующее решение в первом чтении было поддержано 518 депутатов, против проголосовали 56, воздержался 61.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это важный вклад ЕС в пределах $50 млрд. кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины. Кроме того, 2.26 млрд фунтов стерлингов в рамках этого же кредита G7 предоставит Великобритания.

"Такая бюджетная поддержка позволит обеспечить военные расходы, в том числе на противовоздушную оборону, артиллерию и необходимое оборудование. Благодарны нашим партнерам из ЕС и Великобритании за безоговорочную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии", — подчеркнул глава правительства.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

США настаивают, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться замороженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, которые, по информации Всемирного банка, составляют более $486 млрд.

А 26 июля Европейский союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

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