"Тысячу Зеленского" не будут учитывать в среднемесячном совокупном доходе семьи

Средства, которые украинцы получат по программам “Зимової єПідтримки” и "Национального кэшбэка", не будут учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи при начислении субсидии на оплату коммунальных услуг и льгот.

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Соответствующее постановление принял Кабинет министров, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство внесло изменения в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи и в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи в части не учета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) единовременной помощи "Зимова підтримка" и "Национального кешбэка".

Кроме того, внесены изменения в Порядок использования средств государственного бюджета для обеспечения социальной защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в части направления выплат единовременного пособия на детей и лиц с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц для прохождения зимнего периода 2024/ 25 года в соответствии с Порядком выплаты единовременного пособия детям и лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц для прохождения зимнего периода 2024/25 года через отделения организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по фактическому месту жительства (нахождения) получателей, в случае, когда отсутствует техническая возможность перечислять бюджетные средства на счета получателей помощи на жительство внутренне перемещенным лицам, открыты в учреждении уполномоченного банка.

Также внесены изменения в постановление КМУ от 20.08.2024 № 952 "О реализации экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" в части передачи в Пенсионный фонд Украины и государственное предприятие "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины" сведений о получателях единовременной помощи "Зимова підтримка"и "Национального кэшбэка".

Delo.ua ранее писало, что украинское правительство запустило новую программу зимней поддержки для малообеспеченных семей и ВПЛ. В декабре малообеспеченные семьи и внутренне перемещенные лица, имеющие детей или взрослых с инвалидностью I группы, получат по 6500 грн на каждого ребенка. Эти средства предназначены для покупки теплой одежды.

Заметим, что одноразовая государственная помощь в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.