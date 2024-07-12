12 июля Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий, что позволит оформить статус участника боевых действий, можно будет на портале "Дія".

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Там отмечено, что это упростит жизнь военнослужащим, подающим документы на УБД самостоятельно, а также уменьшит нагрузку на кадровые службы воинских частей.

"Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, нужно обращаться либо в специальную комиссию, либо в воинскую часть. Скоро это все можно будет сделать через портал "Дія" в несколько кликов. Работаем, чтобы защитники не стояли в очередях и не тратили время на бумажке", – подчеркнул глава ведомства Михаил Федоров.

Он добавил, что сейчас в "Дії" уже доступны удостоверения УБД для военных и их семей.

Как сообщил представитель правительства Тарас Мельничук, ключевые нововведения включают в себя:

Возможность подачи заявлений через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от места жительства заявителя. Выбор способа получения удостоверения – по месту оформления или в ЦПАУ. Введение электронного кабинета для представления заявлений и документов, а также получение результатов рассмотрения (при наличии технической возможности). Право военнослужащих подавать сканированные копии документов в комиссию по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий. Возможность подачи заявления в электронной форме через портал "Дію" и Единый государственный реестр ветеранов войны.

Эти изменения также касаются участников антитеррористической операции, лиц, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также участвующих в защите Украины от текущей российской агрессии.

Согласно сообщению новая редакция порядка также включает утвержденную форму заявления для придания статуса участника боевых действий.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщало, что также работает над внедрением возможности автоматического предоставления статусов ветеранов.

Там отметили, что автоматизация коснется таких статусов, как "участник боевых действий", "лицо с инвалидностью в результате войны", "член семьи погибшего (умершего) ветерана войны" и "член семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины ".