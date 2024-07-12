12 липня Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, що дозволить оформити статус учасника бойових дій можна буде на порталі “Дія”.

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Про це повідомила пресслужби Мінцифри.

Там зазначено, що це спростить життя військовослужбовцям, які подають документи на УБД самостійно, а також зменшить навантаження на кадрові служби військових частин.

"Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал "Дія" в кілька кліків. Працюємо, щоб захисники не стояли в чергах і не витрачали часу на папірці", - наголосив очільник відомства Михайло Федоров.

Він додав, що наразі у "Дії" вже доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.

Як повідомив представник уряду Тарас Мельничук, ключові нововведення включають:

Можливість подання заяв через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від місця проживання заявника. Вибір способу отримання посвідчення - за місцем оформлення або у ЦНАП. Запровадження електронного кабінету для подання заяв та документів, а також отримання результатів розгляду (за наявності технічної можливості). Право військовослужбовців подавати скановані копії документів до комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Можливість подання заяви в електронній формі через портал "Дія" та Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Ці зміни також стосуються учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також тих, хто бере участь у захисті України від поточної російської агресії.

Згідно з повідомленням, нова редакція порядку також включає затверджену форму заяви для надання статусу учасника бойових дій.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України повідомляло, що також працює над впровадженням можливості автоматичного надання статусів ветеранів.

Там зазначили, що автоматизація торкнеться таких статусів, як "учасник бойових дій", "особа з інвалідністю внаслідок війни", "член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни" та "член сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України".