Мінветеранів планує автоматизувати процес надання статусу УБД

Міністерство у справах ветеранів України працює над впровадженням можливості автоматичного надання статусів ветеранів.

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Про це розповів в.о. міністра Олександр Порхун, пише Урядовий портал.

За його словами, автоматизація торкнеться таких статусів, як "учасник бойових дій", "особа з інвалідністю внаслідок війни", "член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни" та "член сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України".

Повідомляється, що уряд вже спростив процедури надання деяких статусів, внісши зміни до відповідних нормативно-правових актів. Це дозволяє подавати заяви на отримання статусів "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "член сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці" через портал "Дія" та ветеранські "єдині вікна" у ЦНАП.

Порхун пояснив, що після подання заяви на отримання відповідного статусу, система автоматично генеруватиме необхідну інформацію та документи, які стануть підставою для надання статусу "учасник бойових дій".

У цьому напрямку Мінветеранів активно співпрацює з Міністерством оборони України та іншими силовими відомствами, щоб синхронізувати дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни з іншими реєстрами силового блоку.

Пільги для УБД, ветеранів, захисників від КМДА

Окрім матеріальної підтримки, військові мають низку пільг від КМДА, якими можуть скористатися у місті. Це зокрема безоплатне паркування для УБД: щоб отримати послугу, необхідно просто на місці пред'явити документ, що підтверджує пільговий статус.

Право на проїзд усіма видами комунального транспорту мають:

учасники бойових дій та особи прирівняні до них;

члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

члени сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;

особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця, та члени сімей загиблих;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;

батьки військовослужбовців, які загинули під час військової служби;

постраждалі учасники Революції Гідності

Щоб скористатись послугою, можна пред'явити посвідчення або ж картку Киянина - її можна оформити у Ощадбанку, пред'явивши паспорт, картку платника податків, та посвідчення, що підтверджує статус пільговика.

Також члени сімей учасників АТО, загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у операції; членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають у полоні або зникли безвісти, мають пільги на оплату комунальних послуг.