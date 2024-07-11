Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД

Министерство по делам ветеранов Украины работает над введением возможности автоматического предоставления статусов ветеранов.

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Об этом рассказал и.о. министра Александр Порхун, пишет Правительственный портал.

По его словам, автоматизация коснется таких статусов, как "участник боевых действий", "лицо с инвалидностью в результате войны", "член семьи погибшего (умершего) ветерана войны" и "член семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины".

Сообщается, что правительство уже упростило процедуры предоставления некоторых статусов, внеся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты. Это позволяет подавать заявления на получение статусов "лицо с инвалидностью в результате войны" и "член семьи погибшего Защитника или Защитницы" через портал "Действие" и ветеранские "единые окна" в ЦПАУ.

Порхун пояснил, что после подачи заявления на соответствующий статус система автоматически будет генерировать необходимую информацию и документы, которые станут основанием для предоставления статуса "участник боевых действий".

В этом направлении Минветеранов активно сотрудничает с Министерством обороны Украины и другими силовыми ведомствами для синхронизации данных Единого государственного реестра ветеранов войны с другими реестрами силового блока.

Льготы для УБД, ветеранов, защитников от КГГА

Кроме материальной поддержки, у военных есть ряд льгот от КГГА, которыми могут воспользоваться в городе. Это, в частности, бесплатная парковка для УБД: чтобы получить услугу, необходимо просто на месте предъявить документ, подтверждающий льготный статус.

Право на проезд всеми видами коммунального транспорта имеют:

участники боевых действий и лица приравнены к ним;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

члены семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы;

лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца, и члены семей погибших;

лица с инвалидностью в результате войны;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий;

родители военнослужащих, погибших во время военной службы;

пострадавшие участники Революции Достоинства

Чтобы воспользоваться услугой, можно предъявить удостоверение или карточку Киевлянина - ее можно оформить в Ощадбанке, предъявив паспорт, карту налогоплательщика и удостоверение, подтверждающее статус льготника.

Также члены семей участников АТО, погибших (умерших) в результате ранения, контузии или увечья, полученных при участии в операции; члены семей киевлян-участников АТО, находящиеся в плену или пропавшие без вести, имеют льготы на оплату коммунальных услуг.