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Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД
Министерство по делам ветеранов Украины работает над введением возможности автоматического предоставления статусов ветеранов.
Об этом рассказал и.о. министра Александр Порхун, пишет Правительственный портал.
По его словам, автоматизация коснется таких статусов, как "участник боевых действий", "лицо с инвалидностью в результате войны", "член семьи погибшего (умершего) ветерана войны" и "член семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины".
Сообщается, что правительство уже упростило процедуры предоставления некоторых статусов, внеся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты. Это позволяет подавать заявления на получение статусов "лицо с инвалидностью в результате войны" и "член семьи погибшего Защитника или Защитницы" через портал "Действие" и ветеранские "единые окна" в ЦПАУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Порхун пояснил, что после подачи заявления на соответствующий статус система автоматически будет генерировать необходимую информацию и документы, которые станут основанием для предоставления статуса "участник боевых действий".
В этом направлении Минветеранов активно сотрудничает с Министерством обороны Украины и другими силовыми ведомствами для синхронизации данных Единого государственного реестра ветеранов войны с другими реестрами силового блока.
Льготы для УБД, ветеранов, защитников от КГГА
Кроме материальной поддержки, у военных есть ряд льгот от КГГА, которыми могут воспользоваться в городе. Это, в частности, бесплатная парковка для УБД: чтобы получить услугу, необходимо просто на месте предъявить документ, подтверждающий льготный статус.
Право на проезд всеми видами коммунального транспорта имеют:
- участники боевых действий и лица приравнены к ним;
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- члены семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы;
- лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца, и члены семей погибших;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий;
- родители военнослужащих, погибших во время военной службы;
- пострадавшие участники Революции Достоинства
Чтобы воспользоваться услугой, можно предъявить удостоверение или карточку Киевлянина - ее можно оформить в Ощадбанке, предъявив паспорт, карту налогоплательщика и удостоверение, подтверждающее статус льготника.
Также члены семей участников АТО, погибших (умерших) в результате ранения, контузии или увечья, полученных при участии в операции; члены семей киевлян-участников АТО, находящиеся в плену или пропавшие без вести, имеют льготы на оплату коммунальных услуг.