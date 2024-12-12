Накопительная пенсия – это колоссальный ресурс для бизнеса – Оксана Жолнович

Введение накопительной пенсионной системы даст для бизнеса три весомых преимущества.

Законопроект о пенсионной реформе на Украине нарабатывается всеми подразделениями для общественного обсуждения. Он предполагает кардинальные изменения как в расчете солидарной пенсии, так и долгожданное появление накопительной пенсии.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, выступая на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

По словам Жолнович для бизнеса это новшество дает немалые преимущества. Во-первых, для каждого человека это возможность иметь собственный пенсионный счет и управлять своими доходами в старости. "Сегодня у нас такой возможности нет", – отметила глава ведомства.

Во-вторых, пенсионные накопления – это колоссальный внутренний инвестиционный ресурс.

Жолнович рассказала, как будет работать накопительная пенсия, в том числе для бизнеса. Фото: Delo.ua

"В первый год — это примерно 400-500 миллиардов гривен, которые соответствующие фонды направят в бизнес, в дешевые долгосрочные кредиты. Потому что это деньги с длинным лимитом возврата. Мы платим, но будем получать когда достигнем пенсионного возраста — 60 лет. Это прогнозируемое получение средств, но оно может быть дешевле в случае взаимодействия с бизнесом", — подчеркнула Жолнович.

В-третьих, по ее словам, беспокойство относительно того, что нововведение станет дополнительной нагрузкой для работодателей, преждевременно.

"3% обязательных, которые должен платить работодатель – поэтапно 1, 2 и 3% в конечном итоге оптимизируется за счет НДФЛ, за счет налогов. Еще 3% мы будем прибавлять как государство, если человек внесет свои дополнительные средства", – пояснила глава Минсоцполитики.

Таким образом, по ее подсчетам, государство привлечет на рынок пенсионного страхования дополнительный ресурс не менее 3% от каждого человека.

"А это уже позволит нам то, что люди держат сегодня под подушками, сделать работающим ресурсом для нашего бизнеса, а во-вторых, дать им возможность хранить эти деньги для своей будущей старости", — отметила министерша.

В целом, добавила Оксана Жолнович, реформы Минсоцполитики – это также о бизнесе.

"Бюджет моего министерства — более 1 триллиона гривен. Это огромный бюджет и ресурс, который мы направляем в регионы, для людей, на закупку различных услуг — цифровых, социальных, административных. Подавляющее большинство этого ресурса, фактически весь, — это уплата налогов от бизнеса", — заверила глава ведомства.

Министр заверила, что государство пытается изменить администрирование услуг, чтобы очень рационально использовать эти ресурсы.