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Рада призначила Оксану Жолнович новим міністром соцполітики: що про неї відомо
Верховна Рада України у вівторок, 19 липня, проголосувала за призначення Оксани Жолнович на посаду Міністра соціальної політики України. До цього вона була керівником департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада призначила Оксану Жолнович на посаду Міністра соціальної політики України", - йдеться у повідомленні.
Голоси за призначення віддали 282 народних депутати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Що про неї відомо
Оксана Жолнович неодноразово балотувалася до рад різних рівнів: до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад від партії "Сила людей", однак обратися їй не вдавалося.
З 2020 року була керівником департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента.
З 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також вона практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.
Нагадаємо, Верховна Рада 18 липня проголосувала за відставку міністра соціальної політики Марини Лазебної. Свої голоси віддали 277 народних депутатів.