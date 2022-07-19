Рада призначила Оксану Жолнович новим міністром соцполітики: що про неї відомо

Верховна Рада України у вівторок, 19 липня, проголосувала за призначення Оксани Жолнович на посаду Міністра соціальної політики України. До цього вона була керівником департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада призначила Оксану Жолнович на посаду Міністра соціальної політики України", - йдеться у повідомленні.

Голоси за призначення віддали 282 народних депутати.

Що про неї відомо

Оксана Жолнович неодноразово балотувалася до рад різних рівнів: до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад від партії "Сила людей", однак обратися їй не вдавалося.

З 2020 року була керівником департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента.

З 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також вона практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 липня проголосувала за відставку міністра соціальної політики Марини Лазебної. Свої голоси віддали 277 народних депутатів.