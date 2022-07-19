Рада назначила Оксану Жолнович новым министром соцполитики: что о ней известно

Верховная Рада во вторник, 19 июля, проголосовала за назначение Оксаны Жолнович на должность Министра социальной политики Украины. До этого она являлась руководителем департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада назначила Оксану Жолнович на должность Министра социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

Голоса за назначение отдали 282 народных депутата.

Что о ней известно

Оксана Жолнович неоднократно баллотировалась в советы разных уровней: в Верховную раду, Львовский городской и областной советы от партии "Сила людей", однако избраться ей не удавалось.

С 2020 года являлась руководителем департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также она является практикующим адвокатом в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.

Напомним, Верховная Рада 18 июля проголосовала за отставку министра социальной политики Марины Лазебной. Свои голоса отдали 277 народным депутатам.