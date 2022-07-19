- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Рада назначила Оксану Жолнович новым министром соцполитики: что о ней известно
Верховная Рада во вторник, 19 июля, проголосовала за назначение Оксаны Жолнович на должность Министра социальной политики Украины. До этого она являлась руководителем департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада назначила Оксану Жолнович на должность Министра социальной политики Украины", - говорится в сообщении.
Голоса за назначение отдали 282 народных депутата.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Что о ней известно
Оксана Жолнович неоднократно баллотировалась в советы разных уровней: в Верховную раду, Львовский городской и областной советы от партии "Сила людей", однако избраться ей не удавалось.
С 2020 года являлась руководителем департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента.
С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также она является практикующим адвокатом в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.
Напомним, Верховная Рада 18 июля проголосовала за отставку министра социальной политики Марины Лазебной. Свои голоса отдали 277 народным депутатам.