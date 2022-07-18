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Рада проголосовала за отставку главы Минсоцполитики Марины Лазебной
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра социальной политики Марины Лазебной. Свои голоса отдали 277 народных депутата.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Рада согласовала отставку министра соцполитики Марины Лазебной", - говорится в сообщении.
"За" отставку проголосовали 277 парламентариев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Марина Лазебная 14 июля направила в украинский парламент заявление об отставке с занимаемой должности. Официно она не комментировала свою отставку.
Лазебная вошла в состав правительства Дениса Шмыгаля в марте 2020 года. Во время каденции Виктора Януковича она была председателем Государственной службы занятости Украины, однако после побега экс-президента службу ликвидировали.
После этого Лазебная зарегистрировалась физическим лицом-предпринимателем, чтобы заниматься "консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления". Затем снова вернулась в политику: в конце августа 2019 Кабинет министров Украины назначил Марину Лазебную главой Государственной социальной службы Украины. В октябре 2019 года ушла с должности.