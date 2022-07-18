Рада проголосовала за отставку главы Минсоцполитики Марины Лазебной

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра социальной политики Марины Лазебной. Свои голоса отдали 277 народных депутата.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рада согласовала отставку министра соцполитики Марины Лазебной", - говорится в сообщении.

"За" отставку проголосовали 277 парламентариев.

Напомним, Марина Лазебная 14 июля направила в украинский парламент заявление об отставке с занимаемой должности. Официно она не комментировала свою отставку.

Лазебная вошла в состав правительства Дениса Шмыгаля в марте 2020 года. Во время каденции Виктора Януковича она была председателем Государственной службы занятости Украины, однако после побега экс-президента службу ликвидировали.

После этого Лазебная зарегистрировалась физическим лицом-предпринимателем, чтобы заниматься "консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления". Затем снова вернулась в политику: в конце августа 2019 Кабинет министров Украины назначил Марину Лазебную главой Государственной социальной службы Украины. В октябре 2019 года ушла с должности.