Рада проголосувала за відставку голови Мінсоцполітики Марини Лазебної

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра соціальної політики Марини Лазебної. Свої голоси віддали 277 народних депутатів.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Рада погодила відставку міністра соцполітики Марини Лазебної", - йдеться у повідомленні.

"За" відставку проголосували 277 парламентарів.

Нагадаємо, Марина Лазебна 14 липня направила до українського парламенту заяву про відставку з посади. Офіційно вона не коментувала своєї відставки.

Лазебна увійшла до складу уряду Дениса Шмигаля у березні 2020 року. Під час каденції Віктора Януковича вона була головою Державної служби зайнятості України, проте після втечі екс-президента службу ліквідували.

Після цього Лазебна зареєструвалася фізичною особою-підприємцем, щоби займатися "консультуванням з питань комерційної діяльності та управління". Потім знову повернулася до політики: наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою Державної соціальної служби України. У жовтні 2019 року пішла з посади.