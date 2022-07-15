Лазебна подала до Ради заяву про відставку

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна 14 липня направила в український парламент заяву про відставку з займаної посади. Про це повідомив представник Кабміну у ВР Мельничук.

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"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України", — написав Мельничук на своєму Telegram-каналі.

Офіціно Лазебна ще не коментувала свою відставку.

Лазебна увійшла у склад уряду Дениса Шмигаля в березні 2020 року. Під час каденції Віктора Януковича вона була головою Державної служби зайнятості України, однак після втечі експрезидента службу ліквідували.

Після цього Лазебна зареєструвалась фізичною особою-підприємцем, аби займатись "консультуванням з питань комерційної діяльності й керування". Потім знову повернулася в політику: наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою Державної соціальної служби України. В жовтні 2019 пішла з посади.