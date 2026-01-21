В Україні зросли ціни попиту на соняшникову олію: як обстріли та енергокриза вплинули на ринок

Ситуація на українському аграрному ринку залишається напруженою. Через постійні масовані обстріли енергетичної інфраструктури, майже третина олійно-екстракційних заводів країни була змушена зупинити роботу. Це вплинуло й на ціни: вартість соняшникової олії з доставкою до чорноморських портів за тиждень зросла на 30 $/т.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Крім того, відсутність стабільного електропостачання та обмеження в роботі морських портів суттєво знизили пропозицію української соняшникової олії на світовій арені.

Український ринок

Попри труднощі, ціни попиту на олію в українських портах за останній тиждень досягли позначки 1270-1280 $/т. Такий стрибок спровокувало різке здорожчання соняшнику всередині країни, що змусило фермерів активніше пропонувати сировину. Наразі експерти сподіваються, що спад морозів сприятиме відновленню роботи заводів та нарощуванню поставок соняшника та олії за високими цінами.

Світові ринки

Дефіцит української продукції зіграв на руку конкурентам та підштовхнув ціни вгору. Зокрема:

російська олія подорожчала на 40-50 $/т (до 1280-1290 $/т FOB);

в Індії ціни зросли до 1390-1400 $/т CIF Mumbai;

Малайзія наростила експорт пальмової олії на 15-17%, хоча її запаси перебувають на 7-річному максимумі.

"Ефект" Трампа

На ситуацію впливають не лише воєнні дії в Україні, а й велика політика. Погрози президента Трампа запровадити нові мита для Європи через суперечки навколо Гренландії вже спричинили обвал американських фондових індексів на 1,7-2,4%.

Це тягне за собою зниження цін на нафту, що, своєю чергою, тисне на вартість біопалива та соєвої олії. Хоча березневі ф’ючерси на соєву олію на біржі СВОТ зросли за місяць на 7,3%, невизначеність щодо обсягів виробництва палива у США на 2026-2027 роки може призупинити це зростання найближчим часом.

Нагадаємо, Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України, щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.