В Украине выросли цены спроса на подсолнечное масло: как обстрелы и энергокризис повлияли на рынок

Ситуация на украинском аграрном рынке остается напряженной. Из-за постоянных массированных обстрелов энергетической инфраструктуры почти треть масло-экстракционных заводов страны была вынуждена остановить работу. Это повлияло и на цены: стоимость подсолнечного масла с доставкой в черноморские порты за неделю выросла на 30$/т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Кроме того, отсутствие стабильного электроснабжения и ограничения в работе морских портов существенно снизило предложение украинского подсолнечного масла на мировой арене.

Украинский рынок

Несмотря на трудности, цены спроса на растительное масло в украинских портах за последнюю неделю достигли отметки 1270-1280 $/т. Такой скачок спровоцировало резкое удорожание подсолнечника внутри страны, что заставило фермеров активнее предлагать сырье. Пока эксперты надеются, что спад морозов будет способствовать возобновлению работы заводов и наращиванию поставок подсолнечника и масла по высоким ценам.

Мировые рынки

Дефицит украинской продукции сыграл на руку конкурентам и подтолкнул цены вверх. В частности:

российское масло подорожало на 40-50$/т (до 1280-1290$/т FOB);

в Индии цены выросли до 1390-1400$/т CIF Mumbai;

Малайзия нарастила экспорт пальмового масла на 15-17%, хотя его запасы находятся на 7-летнем максимуме.

"Эффект" Трампа

На ситуацию влияют не только военные действия в Украине, но и политика. Угрозы президента Трампа ввести новые пошлины для Европы из-за споров вокруг Гренландии уже повлекли за собой обвал американских фондовых индексов на 1,7-2,4%.

Это влечет за собой снижение цен на нефть, что в свою очередь давит на стоимость биотоплива и соевого масла. Хотя мартовские фьючерсы на соевое масло на бирже СВОТ выросли за месяц на 7,3%, неопределенность объемов производства топлива в США на 2026-2027 годы может приостановить этот рост в ближайшее время.

Напомним, Россия намеренно наносит удары по предприятиям масложировой отрасли Украины, чтобы уничтожить эту экспортоориентированную индустрию.