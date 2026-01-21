- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине выросли цены спроса на подсолнечное масло: как обстрелы и энергокризис повлияли на рынок
Ситуация на украинском аграрном рынке остается напряженной. Из-за постоянных массированных обстрелов энергетической инфраструктуры почти треть масло-экстракционных заводов страны была вынуждена остановить работу. Это повлияло и на цены: стоимость подсолнечного масла с доставкой в черноморские порты за неделю выросла на 30$/т.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.
Кроме того, отсутствие стабильного электроснабжения и ограничения в работе морских портов существенно снизило предложение украинского подсолнечного масла на мировой арене.
Украинский рынок
Несмотря на трудности, цены спроса на растительное масло в украинских портах за последнюю неделю достигли отметки 1270-1280 $/т. Такой скачок спровоцировало резкое удорожание подсолнечника внутри страны, что заставило фермеров активнее предлагать сырье. Пока эксперты надеются, что спад морозов будет способствовать возобновлению работы заводов и наращиванию поставок подсолнечника и масла по высоким ценам.
Мировые рынки
Дефицит украинской продукции сыграл на руку конкурентам и подтолкнул цены вверх. В частности:
- российское масло подорожало на 40-50$/т (до 1280-1290$/т FOB);
- в Индии цены выросли до 1390-1400$/т CIF Mumbai;
- Малайзия нарастила экспорт пальмового масла на 15-17%, хотя его запасы находятся на 7-летнем максимуме.
"Эффект" Трампа
На ситуацию влияют не только военные действия в Украине, но и политика. Угрозы президента Трампа ввести новые пошлины для Европы из-за споров вокруг Гренландии уже повлекли за собой обвал американских фондовых индексов на 1,7-2,4%.
Это влечет за собой снижение цен на нефть, что в свою очередь давит на стоимость биотоплива и соевого масла. Хотя мартовские фьючерсы на соевое масло на бирже СВОТ выросли за месяц на 7,3%, неопределенность объемов производства топлива в США на 2026-2027 годы может приостановить этот рост в ближайшее время.
Напомним, Россия намеренно наносит удары по предприятиям масложировой отрасли Украины, чтобы уничтожить эту экспортоориентированную индустрию.