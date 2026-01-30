Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кернел перевел производство масла на энергию из подсолнечной шелухи

Кернелл
Кернел перевел производство масла на ВИЭ/facebook.com/Kernel.ua

"Кернел" обеспечил полную автономность производства бутылированного масла, перейдя на собственную возобновляемую энергию из биомассы. Для генерации энергии используется шелуха подсолнечника — побочный продукт переработки семян, позволяющий замкнуть производственный цикл и уменьшить нагрузку на энергосистему Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Кернел".

"100% всего бутилированного масла на предприятии производится исключительно на возобновляемой энергии. Соответствующая маркировка уже появилась на этикетках наших флагманских брендов "Щедрый Дар" и "Стожар", - отметил директор по маркетингу и продаже фасованной продукции "Кернел" Сергей Нерощин.

Он добавил, что завод прошел соответствующую проверку и получил международный сертификат от Bureau Veritas Group.

За первое полугодие 2026 финансового года "Кернел" произвел около 40 тысяч тонн бутилированного масла, поставляемого на внутренний рынок и более чем в 40 стран мира. Шелуха подсолнечника не утилизируется, а используется как биотопливо для обеспечения производства.

Добавим, ООО "Черновцы Солар", владельцем которого является ООО "Кернел-Трейд", планирует построить мощную солнечную электростанцию в западном регионе мощностью 250 МВт.

Автор:
Татьяна Гойденко