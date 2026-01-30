Кернел перевел производство масла на энергию из подсолнечной шелухи

"Кернел" обеспечил полную автономность производства бутылированного масла, перейдя на собственную возобновляемую энергию из биомассы. Для генерации энергии используется шелуха подсолнечника — побочный продукт переработки семян, позволяющий замкнуть производственный цикл и уменьшить нагрузку на энергосистему Украины.

"100% всего бутилированного масла на предприятии производится исключительно на возобновляемой энергии. Соответствующая маркировка уже появилась на этикетках наших флагманских брендов "Щедрый Дар" и "Стожар", - отметил директор по маркетингу и продаже фасованной продукции "Кернел" Сергей Нерощин.

Он добавил, что завод прошел соответствующую проверку и получил международный сертификат от Bureau Veritas Group.

За первое полугодие 2026 финансового года "Кернел" произвел около 40 тысяч тонн бутилированного масла, поставляемого на внутренний рынок и более чем в 40 стран мира. Шелуха подсолнечника не утилизируется, а используется как биотопливо для обеспечения производства.

Добавим, ООО "Черновцы Солар", владельцем которого является ООО "Кернел-Трейд", планирует построить мощную солнечную электростанцию в западном регионе мощностью 250 МВт.