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Потери врага по состоянию на 29 июня 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1587 сутки полномасштабной войны составляют 1 402 200 человек.

Потери России в войне на 29 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 402 200 (+1 230) человек;
  • танков – 12 066 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 845 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 44 969 (+49) ед;
  • РСЗО – 1 901 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1454 (+0) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземные робототехнические комплексы – 1764 (+10) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) ед;
  • крылатые ракеты – 4 797 (+7) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 113 612 (+477) ед;
  • специальная техника – 4366 (+6) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 29 июня 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 82 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 29 июня 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько