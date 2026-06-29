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Потери врага по состоянию на 29 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1587 сутки полномасштабной войны составляют 1 402 200 человек.
Потери России в войне на 29 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 июня потеряла:
- личного состава – около 1 402 200 (+1 230) человек;
- танков – 12 066 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 845 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 44 969 (+49) ед;
- РСЗО – 1 901 (+0) ед;
- средства ПВО – 1454 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 1764 (+10) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) ед;
- крылатые ракеты – 4 797 (+7) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 113 612 (+477) ед;
- специальная техника – 4366 (+6) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 82 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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