Втрати ворога станом на 29 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1587 добу повномасштабної війни становлять 1 402 200 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 червня втратила:

особового складу – близько 1 402 200 (+1 230) осіб;

танків – 12 066 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од;

артилерійських систем – 44 969 (+49) од;

РСЗВ – 1 901 (+0) од;

засоби ППО – 1 454 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 764 (+10) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од;

крилаті ракети – 4 797 (+7) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 113 612 (+477) од;

спеціальна техніка – 4 366 (+6) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.