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Втрати ворога станом на 29 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1587 добу повномасштабної війни становлять 1 402 200 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 червня втратила:
- особового складу – близько 1 402 200 (+1 230) осіб;
- танків – 12 066 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од;
- артилерійських систем – 44 969 (+49) од;
- РСЗВ – 1 901 (+0) од;
- засоби ППО – 1 454 (+0) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 1 764 (+10) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од;
- крилаті ракети – 4 797 (+7) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 113 612 (+477) од;
- спеціальна техніка – 4 366 (+6) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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