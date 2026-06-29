Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,06

EUR

51,13

+0,21

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,57

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1587-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 249 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8682 дрона-камикадзе и осуществил 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях  произошло три боевых столкновений с противником, агрессор совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Караическое и Вильча.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал, в сторону населенных пунктов Подолы и Новоплатоновка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Лиманском направлении противник 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз, вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак, вблизи населенных пунктов Константиновка, Русин Яр, Ильиновка, Плещеевка и сторону Николайполья.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Васильевка, Родинское, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Беляковка, Кучер.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Александровском направлении наши защитники останавливали шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Вороне, Терново, Калиновское и в сторону населенных пунктов Вербовое, Новое Запорожье.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак вблизи Доброполья, Железнодорожного и в сторону населенных пунктов Воздвиженовка, Горка, Новоселовка, Цветково и Волшебное.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не производил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько