Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

Продолжается 1587-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 249 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8682 дрона-камикадзе и осуществил 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновений с противником, агрессор совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Караическое и Вильча.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал, в сторону населенных пунктов Подолы и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз, вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак, вблизи населенных пунктов Константиновка, Русин Яр, Ильиновка, Плещеевка и сторону Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Васильевка, Родинское, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Беляковка, Кучер.

На Александровском направлении наши защитники останавливали шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Вороне, Терново, Калиновское и в сторону населенных пунктов Вербовое, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак вблизи Доброполья, Железнодорожного и в сторону населенных пунктов Воздвиженовка, Горка, Новоселовка, Цветково и Волшебное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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