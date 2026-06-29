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Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 249 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8682 дрони-камікадзе та здійснив 3070 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караїчне та Вільча.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував, в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Краматорському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр, Іллінівка, Плещіївка та у бік Миколайпілля.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Сергіївка, Шевченко, Муравка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Калинівське та у бік населених пунктів Вербове, Нове Запоріжжя.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак поблизу Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько