Черги з "євроблях" на кордоні вдарили по іміджу України, - Щуцький

Черги з "євроблях" для власного використання на кордоні Україні під час воєнного стану отримали дуже негативний резонанс від західних партнерів.

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Про це розповів перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Щуцький в інтерв'ю "Obozrevatel".

"Ми отримали дуже негативний резонанс від наших західних симпатиків. Наші європейські друзі, які по всій Європі збирали нам гуманітарні вантажі, скидалися грошима, наприклад, польські митники скидалися на бронежилети для ЗСУ, на медикаменти, харчування, збирали іншу гуманітарну допомогу. Всі вони в один день побачили величезні черги з транспортних засобів, які їдуть на територію України", - сказав він.

Щуцький зазначив, що ситуація з масовим ввезенням авто спричинила політичний відкат тих відносин, які ми мали з сусідніми країнами.

"Зокрема, з появою авточерг на кордонах зменшилась кількість гуманітарної допомоги, яка йшла на країну. Донори, які завжди нам допомагали гуманітарною допомогою, продовжували працювати, а прості європейці почали думати, чи дійсно "там така проблема, як було показано по телебаченню", - додав Олександр Щуцький.

За його словами, скасуванням безмитного ввезення транспортних засобів бюджет України зможе отримувати від 4 до 5 млрд гривень додатково.

"Додатково до тих приблизно 9-12 млрд, що ми й так щомісяця отримуємо", - пояснює Щуцький.

Нагадаємо, Верховна Рада з 1 липня повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. За це проголосували 234 народні депутати. Ухвалений закон відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні цього року.