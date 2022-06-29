Очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины, - Щуцкий

Очереди из "евроблях" для собственного использования на границе Украины во время военного положения получили очень отрицательный резонанс от западных партнеров.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в интервью "Obozrevatel".

"Мы получили очень негативный резонанс от наших западных симпатиков. Наши европейские друзья, которые по всей Европе собирали нам гуманитарные грузы, смахивали деньгами, например, польские таможенники смахивали на бронежилеты для ВСУ, на медикаменты, питание, собирали другую гуманитарную помощь, в один день увидели огромные очереди транспортных средств, которые едут на территорию Украины", - сказал он.

Щуцкий отметил, что ситуация с массовым ввозом авто повлекла за собой политический откат тех отношений, которые Украина имела с соседними странами.

"В частности, с появлением автоочередей на границах уменьшилось количество гуманитарной помощи, которая шла на страну. Доноры, всегда нам помогавшие гуманитарной помощью, продолжали работать, а простые европейцы начали думать, действительно ли "там такая проблема, как было показано по телевидению", – добавил Александр Щуцкий.

По его словам, отменой беспошлинного ввоза транспортных средств бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно.

"Дополнительно к тем примерно 9-12 млрд, что мы и так ежемесячно получаем", - объясняет Щуцкий.

Напомним, Верховная Рада с 1 июля возвращает пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто. За это проголосовали 234 народных депутата. Принятый закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте этого года.