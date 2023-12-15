Найпопулярніші електромобілі з Китаю у листопаді: топ-5 моделей

У листопаді українці придбали 1,1 тис. китайських електромобілів. Це чверть з усіх електромобілів, що були вперше зареєстровані в Україні впродовж минулого місяця.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначимо, що 65% цих автомобілів були новими, тоді як решта – вживаними.

Серед найбільш популярних нових моделей:

VOLKSWAGEN ID.4 - 296 одиниць;

TOYOTA BZ4X - 64 одиниці;

BYD Song - 55 одиниць;

HONDA eNS1 - 50 одиниць;

VOLKSWAGEN ID.6 - 48 одиниць.

Додамо, що у порівнянні з минулим місяцем, п'ятірка авто трохи змінилася. VOLKSWAGEN і TOYOTA залиються безумовними лідерами, а от на зміну MG HS, яка в жовтні замикала п'ятірку лідерів, прийшов BYD.

У розділі вживаних автомобілів лідирують:

VOLKSWAGEN ID.4 - 155 одиниць;

TOYOTA BZ4X - 33 одиниці;

VOLKSWAGEN ID.6 - 24 одиниці;

BYD Song - 24 одиниці;

HONDA eNS1 - 19 одиниць.

Зазначимо, популярність електромобілів з Китаю в Україні пояснюється їхньою доступністю та технічними характеристиками. Ці автомобілі часто пропонують кращі ціни, ніж їхні європейські аналоги, а також мають широкий спектр функцій та характеристик.

Додамо, що в листопаді цього року український автопарк поповнився рекордною кількістю електромобілів - 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з листопадом минулого року, попит на електромобілі виріс майже утричі.