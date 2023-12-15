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Найпопулярніші електромобілі з Китаю у листопаді: топ-5 моделей

Найпопулярніші електромобілі з Китаю у листопаді: топ-5 моделей
VOLKSWAGEN і TOYOTA залиються безумовними лідерами. Фото: autoelectro

У листопаді українці придбали 1,1 тис. китайських електромобілів. Це чверть з усіх електромобілів, що були вперше зареєстровані в Україні впродовж минулого місяця.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначимо, що 65% цих автомобілів були новими, тоді як решта – вживаними.

Серед найбільш популярних нових моделей:

  • VOLKSWAGEN ID.4 - 296 одиниць;
  • TOYOTA BZ4X - 64 одиниці;
  • BYD Song - 55 одиниць;
  • HONDA eNS1 - 50 одиниць;
  • VOLKSWAGEN ID.6 - 48 одиниць.

Додамо, що у порівнянні з минулим місяцем, п'ятірка авто трохи змінилася. VOLKSWAGEN і TOYOTA залиються безумовними лідерами, а от на зміну MG HS, яка в жовтні замикала п'ятірку лідерів, прийшов BYD.

У розділі вживаних автомобілів лідирують:

  • VOLKSWAGEN ID.4 - 155 одиниць;
  • TOYOTA BZ4X - 33 одиниці;
  • VOLKSWAGEN ID.6 - 24 одиниці;
  • BYD Song - 24 одиниці;
  • HONDA eNS1 - 19 одиниць.

Зазначимо, популярність електромобілів з Китаю в Україні пояснюється їхньою доступністю та технічними характеристиками. Ці автомобілі часто пропонують кращі ціни, ніж їхні європейські аналоги, а також мають широкий спектр функцій та характеристик.

Додамо, що в листопаді цього року український автопарк поповнився рекордною кількістю електромобілів - 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з листопадом минулого року, попит на електромобілі виріс майже утричі.

Автор:
Тетяна Гойденко