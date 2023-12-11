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Втричі більше ніж торік. В Україні зріс попит на електромобілі
У листопаді цього року український автопарк поповнився рекордною кількістю електромобілів - 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з листопадом минулого року, попит на електромобілі виріс майже утричі, що свідчить про загальний тренд зростання інтересу до екологічно чистого транспорту.
Про це повідомляє Укравтопром.
В той же час, порівняно з жовтнем 2023 року, ринок електромобілів зазнав невеликого зменшення на 4%. Зазначається, що основну масу становили легкові автомобілі - 4239 штук, з них 827 нових і 3412 вживаних авто.
При цьому, з 77 завезених комерційних електромобілів лише 10 були новими.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
ТОП-5 нових електромобілів на ринку в Україні у листопаді 2023
- VOLKSWAGEN ID.4 - 297 одиниць,
- TOYOTA BZ4X - 64 одиниці,
- BYD Song - 55 одиниць,
- HONDA eNS1 - 50 одиниць,
- VOLKSWAGEN ID.6 - 48 одиниць.
ТОП-5 вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні у листопаді 2023:
- NISSAN Leaf - 515 одиниць,
- ТESLA Model 3 - 385 одиниць,
- VOLKSWAGEN е-Golf - 355 одиниць,
- TESLA Model Y - 284 одиниці,
- AUDI E-Tron - 201 одиниця.
З початку цього року першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж, частка нових машин у реєстраціях BEV зросла з 17% до 20%, свідчачи про активний розвиток ринку електротранспорту в Україні.
Нагадаємо, що в жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Серед нових електромобілів найпопулярнішим був VOLKSWAGEN ID.4.
При цьому, найбільше електромобілів купували у Львівській (692 од.), Дніпропетровській (348 од), Київській (299 од), Вінницькій (280 од) областях та у Києві (554 од).