Втричі більше ніж торік. В Україні зріс попит на електромобілі

У листопаді цього року український автопарк поповнився рекордною кількістю електромобілів - 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з листопадом минулого року, попит на електромобілі виріс майже утричі, що свідчить про загальний тренд зростання інтересу до екологічно чистого транспорту.

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Про це повідомляє Укравтопром.

В той же час, порівняно з жовтнем 2023 року, ринок електромобілів зазнав невеликого зменшення на 4%. Зазначається, що основну масу становили легкові автомобілі - 4239 штук, з них 827 нових і 3412 вживаних авто.

При цьому, з 77 завезених комерційних електромобілів лише 10 були новими.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку в Україні у листопаді 2023

VOLKSWAGEN ID.4 - 297 одиниць,

TOYOTA BZ4X - 64 одиниці,

BYD Song - 55 одиниць,

HONDA eNS1 - 50 одиниць,

VOLKSWAGEN ID.6 - 48 одиниць.

ТОП-5 вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні у листопаді 2023:

NISSAN Leaf - 515 одиниць,

ТESLA Model 3 - 385 одиниць,

VOLKSWAGEN е-Golf - 355 одиниць,

TESLA Model Y - 284 одиниці,

AUDI E-Tron - 201 одиниця.

З початку цього року першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж, частка нових машин у реєстраціях BEV зросла з 17% до 20%, свідчачи про активний розвиток ринку електротранспорту в Україні.

Нагадаємо, що в жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Серед нових електромобілів найпопулярнішим був VOLKSWAGEN ID.4.

При цьому, найбільше електромобілів купували у Львівській (692 од.), Дніпропетровській (348 од), Київській (299 од), Вінницькій (280 од) областях та у Києві (554 од).