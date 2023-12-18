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Где в Украине чаще всего покупают электромобили
В ноябре 2023 года украинский автопарк пополнили 4,3 тысячи авто на электротяге (BEV). По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили вырос почти в три раза.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
1. Львовская область – 603 ед. (89% б/у);Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2. город Киев – 561 ед. (67% б/у);
3. Днепропетровская обл. – 315 ед. (72% б/у);
4. Киевская обл. – 312 ед. (68% б/у);
5. Винницкая обл. - 245 ед (87% подержанные).
Самые популярные электромобили на украинском рынке
Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем остается VOLKSWAGEN ID.4
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- VOLKSWAGEN e-Golf – на Львовщине;
- TESLA Model 3 – в Киеве и области;
- TESLA Model Y – на Днепропетровщине;
- NISSAN Leaf – в Винницкой обл.
Напомним, в ноябре украинцы приобрели около 5,4 тыс . новых легковых автомобилей.
В то же время, самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре они охватили 45% продаж новых автомобилей.