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Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы
Самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что дизельные авто по сравнению с октябрем увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%.
В то же время, на 0,5 процентного пункта уменьшился сегмент гибридов – до 18,5%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Доля электромобилей осталась на прежнем уровне – 15%.
В то же время сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5 п.п., в ноябре таким авто полагалось менее 1 процента рынка.
По данным "Укравтопром", лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили – RENAULT Duster;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные – NISSAN Qashqai;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.
Напомним, в ноябре украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.
Самой популярной маркой на рынке новых автомобилей остается TOYOTA. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки.
Источник фото: ua.depositphotos.com