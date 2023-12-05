Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы

Самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что дизельные авто по сравнению с октябрем увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%.

В то же время, на 0,5 процентного пункта уменьшился сегмент гибридов – до 18,5%.

Доля электромобилей осталась на прежнем уровне – 15%.

В то же время сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5 п.п., в ноябре таким авто полагалось менее 1 процента рынка.

По данным "Укравтопром", лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили – RENAULT Duster;

Дизельные – RENAULT Duster;

Гибридные – NISSAN Qashqai;

Электро – VOLKSWAGEN ID.4;

Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Напомним, в ноябре украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.

Самой популярной маркой на рынке новых автомобилей остается TOYOTA. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки.

Источник фото: ua.depositphotos.com