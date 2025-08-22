Де в Україні найчастіше купують автомобілі: найпопулярніші моделі в регіонах

У липні найбільшими регіональними ринками з продажу легкових автомобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 63% липневих продажів нових легковиків.

Так, за місяць у Києві придбали 2162 авто. (на 5% менше, ніж торік).

На Київщині було зареєстровано 624 од. (+30%).

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 530 авто. (+7%), в Одеській області – 382 од. (+10%), на Львівщині – 360 од. (+11%).

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, бестселером липня на ринку нових авто Києва був Renault Duster.

На Київщині, Одещині та Львівщині першість у BYD Song Plus.

Мешканці Дніпропетровської області частіше купували Honda eNS1.

Нагадаємо, у липні 2025 року українці купили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів — це на 1% більше порівняно з минулим роком і на 7% більше, ніж у червні 2025 року. Лідером ринку залишається Toyota, але китайський бренд BYD стрімко набирає популярність.

Зауважимо, що у першому півріччі 2025 року українці придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. З них 22,5 тисячі було реалізовано приватним покупцям, а 10,4 тисячі — юридичним особам. У порівнянні з аналогічним періодом 2024-го, попит з боку фізичних осіб зріс на 5%, тоді як корпоративний сектор продемонстрував спад на 10%.