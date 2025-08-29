Запланована подія 2

Названы самые популярные автомобильные бренды в ЕС

Volkswagen
Самым популярным брендом у автомобилистов Евросоюза остается Volkswagen.

С начала года на рынках стран ЕС было реализовано почти 6,5 млн новых легковых автомобилей. Самым популярным брендом среди водителей Евросоюза остается Volkswagen.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что с января по июль 2025 года автопарк ЕС пополнили 738 878 новых авто марки Volkswagen, что на 5% больше, чем в прошлом.

ТОП-5 брендов на европейском рынке новых легковушек:

  1. Volkswagen – 738 878 ед. (+5%);
  2. Toyota – 496009 ед. (-8%);
  3. Skoda – 423138 ед. (+10%);
  4. Renault – 400802 ед. (+7%);
  5. BMW – 382234 ед. (+4%).

Напомним, продажи новых автомобилей в Европе выросли на 5,9% в июле, поскольку скачок в Германии превысил падение в Великобритании, Франции и Италии. Китайский автогигант BYD впервые опередил Tesla по доле рынка.

Автор:
Светлана Манько