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20 минут назад

Украинцы стали чаще искать работу за рубежом — НБУ

Нагрузка на внутреннем рынке труда также оставалась высокой

Работа за границей. Фото: lentanews.com.ua Работа за границей. Фото: lentanews.com.ua
Работа за границей. Фото: lentanews.com.ua

В середине июня 2020 года украинцы активизировали поиск работы за рубежом.

Это происходит на фоне умеренного роста спроса на рабочую силу и открытия границ, говорится в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.

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Как отмечается в обзоре, количество новых вакансий и резюме внутри Украины продолжило рост в большинстве секторов и городов, однако спрос на рабочую силу остается слабым по сравнению с докарантинным уровнем.

"В результате нагрузка на внутреннем рынке труда оставалась высокой", — говорится в документе.

Напомним, потребительские настроения украинцев в мае улучшились из-за прекращения жесткого карантина.

По данным опроса Info Sapiens, наиболее серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты.

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Как сообщалось, рынок труда в Украине начал восстанавливаться после карантина — об этом говорит рост количества вакансий в последнее время.

Так, по данным портала по трудоустройству Trud.com Ukraine, за последние 12 дней число предложений работы в их поисковой системе выросло на 18,3 тысячи.

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