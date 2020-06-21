Украинцы стали чаще искать работу за рубежом — НБУ

В середине июня 2020 года украинцы активизировали поиск работы за рубежом.

Это происходит на фоне умеренного роста спроса на рабочую силу и открытия границ, говорится в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, количество новых вакансий и резюме внутри Украины продолжило рост в большинстве секторов и городов, однако спрос на рабочую силу остается слабым по сравнению с докарантинным уровнем.

"В результате нагрузка на внутреннем рынке труда оставалась высокой", — говорится в документе.

Напомним, потребительские настроения украинцев в мае улучшились из-за прекращения жесткого карантина.

По данным опроса Info Sapiens, наиболее серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты.

Как сообщалось, рынок труда в Украине начал восстанавливаться после карантина — об этом говорит рост количества вакансий в последнее время.

Так, по данным портала по трудоустройству Trud.com Ukraine, за последние 12 дней число предложений работы в их поисковой системе выросло на 18,3 тысячи.