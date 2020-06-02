Помощь по "карантинной" безработице получили более 100 тысяч работников

По состоянию на 1 июня, работодателями подано 12 тысяч 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, что позволит обеспечить финансовую поддержку для около 150 тысяч работников.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, 9 тысяч 204 работодатея уже получили положительные решения для выплаты заработной платы 96 тысячам 811 работникам.

Остальные получили рекомендации по дополнению необходимого пакета документов.

В Минэкономразвития отмечают, что фактически численность получателей помощи, как и новых заявителей, будет расти ежедневно.

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"Программа действует фактически месяц, и на сегодня мы уже можем говорить о ее эффективности. Государство уже помогло выплатить зарплаты для почти 100 тысяч работников, работодатели которых были вынуждены остановить/сократить свою деятельность из-за карантина. Заявки принимаются и обрабатываются центрами занятости в ежедневном режиме, поэтому мы призываем малый и средний бизнес обращаться за такой помощью", — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По информации министерства, Закон Украины № 591-IХ предусматривает внесение в программу важных изменений. В частности, расширен перечень получателей помощи, и теперь программой могут воспользоваться также физические лица-предприниматели. Кроме того, увеличили сроки обращения за финансовой поддержкой до 90 дней с момента остановки (сокращения) деятельности и освободили работодателей от уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора.

В Государственном центре занятости информируют, что ТОП-5 сфер-участников программы — это торговля, пассажирские перевозки, общественное питание (рестораны, кафе), гостиничное хозяйство и промышленное производство.

Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.

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Помощь по частичной безработице выплачивается работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином.

Напомним, Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

По данным Центра занятости, с 12 марта по 4 мая 2020 года, то есть за период карантина, почти 156 тысяч украинцев, которые потеряли работу, официально зарегистрировались безработными.

Общая сумма государственных пособий, которую выплатили официально зарегистрированным безработным с начала карантина, по состоянию на 6 мая составляла 2,3 млрд грн.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировало увеличение количества официально зарегистрированных безработных.