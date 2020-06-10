Общество 1 час назад

Рынок труда восстанавливается после карантина — растет количество вакансий

За последние 12 дней число предложений работы в поисковой системе Trud.com Ukraine выросло на 18,3 тысяч

Фото: Christin Hume / Unsplash Фото: Christin Hume / Unsplash
Фото: Christin Hume / Unsplash

Рынок труда начал восстанавливаться после карантина — об этом говорит рост количества вакансий в последнее время. Так, по данным портала по трудоустройству Trud.com Ukraine, за последние 12 дней число предложений работы в их поисковой системе выросло на 18,3 тысяч.

Там поясняют, что поворот к более оптимистичному сценарию произошел после майских праздников и ослабления карантина. "Работодатели, наконец, получили возможность проводить собеседования очно, как минимум — на ключевые позиции. Соискатели истратили часть накопленных средств и вернулись к поиску работы", — отмечают представители портала.

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Они напоминают, что конец марта и апрель стали самыми критичными с точки зрения показателей "здоровья" рынка труда. По данным Interfax со ссылкой на Торгово-промышленную палату, на конец апреля число безработных составило 2,5-2,8 млн человек — это самый высокий показатель за последние 15 лет.

До начала мая общий уровень безработицы оставался высоким: по данным государственной службы занятости, на 1 мая 2020 года количество безработных составило 457 тысяч человек, что на 146,8 тысяч больше, чем на эту же дату в 2019 году.

В то же время, не для всех отраслей карантин стал черной полосой. "Всем хорошо известен список профессий, спрос на которые вырос. Впервые за несколько десятилетий в топ профессий-лидеров по уровню востребованности попали медики", — рассказали в пресс-службе сайта.

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Там добавили, что также "выстроилась очередь" за курьерами, сотрудниками по доставке, сортировщиками и упаковщиками, операторами call-центров и специалистами в сфере торговли онлайн (интернет-маркетологи, SMM-менеджеры, консультанты — Delo.ua).

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