Энергетика 3 часа назад

Визнання банкрутом та ліквідація: що відбувається з мережою рітейла

Призначений ліквідатор перевірить, чи навмисно підприємство було доведено до банкрутства

Визнання банкрутом та ліквідація: що відбувається з мережою рітейла Визнання банкрутом та ліквідація: що відбувається з мережою рітейла

Чи не вперше в Україні кінцеві бенефіціари потужної фінансово-промислової групи можуть понести кримінальну відповідальність за умисне доведення до банкрутства. 

Якщо провести пошук у реєстрах, можна виявити, що за управлінням цими підприємствами ймовірно знаходяться наближені до керівництва основної компанії особи. Такий підхід до організації роботи може "допомагати" Комітету кредиторів ухвалювати більш підходящі рішення.

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Крім боржників, у процесі ліквідації свої вимоги виставлять і банки-кредитори, у яких в якості забезпечення перебувають у заставі майно.

Як працює схема доведення до банкрутства

Підприємство доводять до банкрутства завдяки низці внутрішніх рішень. Зазвичай для цього починають проводити заздалегідь збиткові операції, призначають на керівні посади осіб, результати діяльності яких не відповідатимуть інтересам та запитам очолюваної організації, а також підтримують систему управління боржником, яка націлена на систематичне отримання вигоди третьою особою на шкоду боржнику і його кредиторам. 

Мета таких дій — доволі проста. Таким чином відбувається "вимиття" коштів із підприємства (на користь інших підконтрольних суб’єктів або ж просто в "кеш"), перекидання активів на інші підприємства власника. Разом із цим перед афілійованими структурами накопичуються борги, що в майбутньому дозволяє зацікавленим особам контролювати банкрутство через наявність "своїх" людей у комітеті кредиторів.

Як результат, сторонні кредитори залишаються з процедурою банкротства "сам-на-сам", бюджет (садки, лікарні, школи, армія) недоотримають кошти, а сама корпорація скидає борговий "баласт", реєструє наступну юрособу і продовжує діяльність. 

Головне питання — чи вистачить у ліквідатора сміливості і самостійності для справді глибокого аналізу та перевірки, виявлення фактів умисного доведення до банкрутства та подальшого звернення до суду. Імовірно, для цього достатньо буде довести існування зв’язків між суб’єктами (певними кредиторами та компаніями групи "Континіум"). До таких фактів можна віднести наявність зв’язків чи робочих відносин між конкретними працівниками, ведення діяльності в офісі за однією адресою, однакові контактні дані (номери телефонів, електронні скриньки) тощо.

"Україна відкрита для світу, як інвестиційна гавань у час змін", — якось сказав Президент Володимир Зеленський. Це недалеко від правди, але західні держави зазвичай уважно слідкують за банкрутством підприємств у країнах-партнерах.

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