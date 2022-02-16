В Европе падают запасы ДТ: эксперты прогнозируют дефицит топлива

На европейских рынках фиксируется дефицит дизельного топлива, и поставки продолжают сокращаться. Эксперты считают, что Европе грозит нехватка ДТ. Об этом сообщает ассоциация "УкрАвтопром" со ссылкой на прогноз голландской консалтинговой компании Insights Global.

За последнюю неделю (8-15 февраля) объемы запасов ДТ в Европе упали на 2,5%. В азиатских странах схожая ситуация. В частности, Китаю пришлось уменьшить объемы поставок нефтепродуктов на внешние рынки. В итоге начала расти стоимость дизтоплива.

Дефицит дизельного топлива также начал наблюдаться в США. Отметим, что в стране тяжелые нефтепродукты не производятся из легкой сланцевой нефти. По данным ассоциации, частично США покупают ДТ у российских производителей.

"Я занимаюсь этим уже 30 лет и никогда не видел таких рынков. Мы исчерпали все — будь то нефть, газ, уголь, медь, алюминий. Вы можете назвать что угодно (топливо — Delo.ua), но это уже закончилось", — прокомментировал ситуацию глава отдела товарных исследований в Goldman Sachs Джефф Карри.

Профильная ассоциация отмечает, что вскоре РФ также ограничит поставки ДТ, что может взвинтить цены на ДТ.

В Украине фиксируется аналогичная ситуация с ценами на дизтопливо. Министерство экономики Украины 15 февраля повысило уровень средней стоимости топлива, на основании которой автозаправочные станции устанавливают цены на бензин и дизтопливо.

После этого АЗС откорректировали цены на ДТ и бензин в сторону повышения. В целом по стране средняя стоимость ДТ выросла на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин объяснил такой резкий ценовой скачок неконтролируемым ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования.